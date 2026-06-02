Tears for Ukraine as Kostyuk battles on

Marta Kostyuk and Elina Svitolina, left, embrace after their all-Ukrainian quarter-final. REUTERS
Marta Kostyuk and Elina Svitolina, left, embrace after their all-Ukrainian quarter-final. REUTERS

Marta Kostyuk came through an emotional all-Ukrainian match to reach a Grand Slam semi-final for the first time as she beat Elina Svitolina 6-3, 2-6, 6-2 at the French Open.

During her on-court interview, a tearful Kostyuk dedicated her victory to the Ukrainian people, who have been suffering from heavy Russian attacks on multiple cities.

“We had a difficult night in Kyiv, so many people dead. So I give this match to the Ukrainian people and their resilience. Slava Ukraini,” the 23-year-old said before paying tribute to Svitolina. 

“I want to point out Elina and her impact on Ukrainian tennis, on me and on everyone watching. She’s an unbelievable fighter. I’m so happy to be through, but I want to thank her for this incredible match.”

 Victory set up a last-four clash with Russian teenager Mirra Andreeva, who earlier beat Romanian veteran Sorana Cirstea  6-0, 6-3.

Kostyuk extended her unbeaten run on clay this season to 17 matches. She is bidding for a third title on the surface after wins in Madrid and Rouen.

AGENCIES

