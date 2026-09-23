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PROPERTY

Kowloon Development's 33 Clear Water Bay Project to offer 361 flats in Phase 1

PROPERTY
13 mins ago
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Kowloon Development's (0034) 33 Clear Water Bay will offer 361 two-to-four-bedroom units in Phase 1, with sales expected to begin in October. Pre-sale consent is in its final stages. 

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The project has received numerous inquiries since its naming, primarily from local buyers, according to Fonnie Chan, assistant general manager of the marketing and sales department at Kowloon Development. She added that show flats are ready. 

 

Kowloon Development33 Clear Water Bay

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