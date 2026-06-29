logo
City Voices
Trending
Hong Kong
Business
International
Racing
Lifestyle
Showbiz
Sport
Opinion
Games
logo
ePaper
logo
logo
City Voices
Trending
Hong Kong
Business
International
Racing
Lifestyle
Showbiz
Sport
Opinion
Games
menu__iconmenu__iconmenu__icon
BUSINESS
breadcrumb-arrow
PROPERTY

Mont Verra rakes in HK$660 mln from three luxury home sales 

PROPERTY
17 mins ago
logo
logo
logo
The exterior of Mont Verra.
The exterior of Mont Verra.

Kerry Properties'(0683) ultra-luxury residential project, Mont Verra in Beacon Hill, has cashed in around HK$660 million from the sale of three units on Monday.

ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

The highest-priced transaction involved a 4,262-square-foot, four-bedroom unit which fetched HK$245 million, or HK$57,485 per sq ft.

The project has sold 52 units so far, raking in over HK$15.4 billion, with an overall average price of HK$58,000 per sq ft.

 

Mont VerraKerry Propertiesluxury home

𝗗𝗼𝘄𝗻𝗹𝗼𝗮𝗱 𝗧𝗵𝗲 𝗦𝘁𝗮𝗻𝗱𝗮𝗿𝗱 𝗔𝗽𝗽 ↓

 

 

 

Top News
Read More
CK Asset's sales manager Kristy Chan Wing-chi.
CK Asset sets price record with a HK$380 mln unit sale at 21 Borrett Road phase 2
PROPERTY
25-06-2026 17:27 HKT
William Kwok Tze-wai, chief manager of Sales at CK Asset (right).
CK Asset's 21 Borrett Road phase 2 sells two units for over HK$300 mln
PROPERTY
16-06-2026 14:34 HKT
Calvin Tong, center.
La Montagne Phase 4B to offer 34 units by tender from Friday
FINANCE
11-05-2026 19:21 HKT
Kerry Properties' Mont Verra in Beacon Hill.
Mont Verra unit sold for HK$215 million
PROPERTY
04-05-2026 17:48 HKT
Kerry Centre. Kerry Properties
Kerry Properties' underlying profit drops 22 percent to HK$2 billion last year
FINANCE
23-03-2026 17:06 HKT
Mont Verra four-room sold for HK$195 million, third deal this month
PROPERTY
25-01-2026 15:25 HKT
The company's combined revenue rose 65 percent to HK$9.96 billion, powered by higher sales recognition for development properties, primarily Mont Verra and La Montagne. SING TAO
Higher costs, taxes drag down Kerry Properties' interim net profit 22pc
FINANCE
20-08-2025 15:43 HKT
The four-bedroom, four-ensuite residence includes two maids’ rooms and one parking space.
Kowloon Tong luxury project Mont Verra sells out garden units
PROPERTY
03-08-2025 16:25 HKT
Pop star Karen Mok buys Mid-Levels luxury home for HK$84 million
PROPERTY
15-06-2025 22:39 HKT
A rendition of Pok Fu Lam Road 138 on the property's official website.
Modern mansion in Pok Fu Lam sells for $300m
FINANCE
13-04-2025 17:21 HKT
A man sits outside a Harvey Nichols store in Manchester, following the outbreak of the coronavirus disease (COVID-19), Manchester, Britain, May 26, 2020. REUTERS
Hong Kong retail billionaire in talks to sell Harvey Nichols, FT reports
FINANCE
23 hours ago
Heavy rain expected to hit HK in next few hours, Observatory warns
NEWS
13 hours ago
Joao Moreira and Caspar Fownes celebrate Verbier's win on Saturday at Sha Tin. Fownes wants the HKJC to grant Moreira a full-time license. Sing Tao
Fownes eyes fifth title, throws weight behind full-time Moreira move
HONG KONG RACING
28-06-2026 08:32 HKT
Contact Us
About Us
Terms of Use
Privacy Policy Statement
Copyright Policy & License
Ethics Statement
|
Subscriptions
Print Advertising
Digital Advertising
Street Points
Copyright © 2026 The Standard - A division of Sing Tao News Corporation Limited. All rights reserved.