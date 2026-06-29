Mont Verra rakes in HK$660 mln from three luxury home sales 

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CK Asset's 21 Borrett Road phase 2 sells two units for over HK$300 mln
16-06-2026 14:34 HKT
La Montagne Phase 4B to offer 34 units by tender from Friday
11-05-2026 19:21 HKT
Mont Verra unit sold for HK$215 million
04-05-2026 17:48 HKT
Mont Verra four-room sold for HK$195 million, third deal this month
25-01-2026 15:25 HKT
Higher costs, taxes drag down Kerry Properties' interim net profit 22pc
20-08-2025 15:43 HKT
Kowloon Tong luxury project Mont Verra sells out garden units
03-08-2025 16:25 HKT
Pop star Karen Mok buys Mid-Levels luxury home for HK$84 million
15-06-2025 22:39 HKT
Modern mansion in Pok Fu Lam sells for $300m
13-04-2025 17:21 HKT