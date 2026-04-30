Phase 6A of Deep Water South releases third batch, puts 121 flats on market next Monday

Read More
Deep Water South sells five units for $107 mln
29-04-2026 08:00 HKT
BYD's quarterly profit slides fastest in six years as China sales falter
28-04-2026 20:42 HKT
Deep Water South stages fashion show drawing 170 students
27-04-2026 17:38 HKT
The Pavilia Farm III tenders four flats for $81 million
27-04-2026 16:54 HKT
Chow Tai Fook Jewellery's retail sales drop 1.5 percent in Q1
22-04-2026 17:45 HKT
Record surge in gasoline receipts boosts US retail sales in March
21-04-2026 22:32 HKT
HK hit by sudden 9 degrees temperature dip amid cold front
29-04-2026 20:56 HKT