logo
City Voices
Trending
Hong Kong
Business
International
Racing
Lifestyle
Showbiz
Sport
Opinion
Games
logo
ePaper
logo
logo
City Voices
Trending
Hong Kong
Business
International
Racing
Lifestyle
Showbiz
Sport
Opinion
Games
menu__iconmenu__iconmenu__icon
BUSINESS
breadcrumb-arrow
FINANCE

Sa Sa Q1 turnover jumps 23pc, plans 6 to 7 new HK stores

FINANCE
1 hour ago

by

Effie Zhang

logo
logo
logo
A Sa Sa store in Central
A Sa Sa store in Central

Sa Sa International (0178) reported a 22.9 percent year-on-year increase in first-quarter turnover to HK$1.18 billion, driven by robust offline sales in Hong Kong and Macao. 

ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Offline sales in the two cities climbed 31 percent to HK$900.5 million, with same-store sales surging 30.1 percent. Meanwhile, offline turnover in Southeast Asia increased by 15.1 percent YoY to HK$91.7 million.

Total online sales, however, slipped 2.9 percent to HK$187.1 million. The company attributed this to a strategic reduction in lower-margin bulk B2B orders to reserve inventory for higher-margin and growing offline retail and B2C online orders, driving a continued improvement in the profitability of its online operations. 

To meet growing consumer demand, the company plans to open six to seven new stores in Hong Kong during the first half of the financial year. 

Share of Sa Sa International closed at HK$0.93, rose about 1 percent on Wednesday.

Sa Saturnoversales

𝗗𝗼𝘄𝗻𝗹𝗼𝗮𝗱 𝗧𝗵𝗲 𝗦𝘁𝗮𝗻𝗱𝗮𝗿𝗱 𝗔𝗽𝗽 ↓

 

 

 

Top News
Read More
Hong Kong's retail sales grow 7.9 percent in May, beating estimates
FINANCE
02-07-2026 17:01 HKT
REUTERS
BYD global June sales rebound 5.5pc as exports offset domestic slump
FINANCE
01-07-2026 19:44 HKT
The Freelander 8, the first Freelander-branded electric vehicle jointly developed by British luxury automaker Jaguar Land Rover and Chinese joint-venture partner Chery is displayed at a launch event in Wuhu, China, April 25, 2026. REUTERS/Nick Carey/File Photo
China's carmakers rush to Canada as a 'practice run' for US sales
CHINA
25-06-2026 18:16 HKT
Sa Sa International.
Sa Sa profit soars 160pc to $200.5 mln
FINANCE
25-06-2026 15:11 HKT
A Qualcomm logo and a computer motherboard appear in this illustration created on August 25, 2025. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo
Qualcomm forecasts US$15 billion data center chip sales by 2029, shares soar
INNOVATION
25-06-2026 11:57 HKT
Luojiashan tanker anchored in Muscat as Iran vows to close the Strait of Hormuz, in Muscat, Oman, March 7, 2026. REUTERS
US authorizes Iranian oil sales amid talks on final peace deal
FINANCE
22-06-2026 22:36 HKT
US retail sales beat expectations in May
FINANCE
17-06-2026 20:38 HKT
Reuters
Chinese battery maker CATL expects energy storage to make up half of global sales by 2030
ESG
05-06-2026 22:45 HKT
A person enters the Zara store, during Christmas season at the RIOSUL Shopping Center in Rio de Janeiro, Brazil December 23, 2025. REUTERS/Pilar Olivares
Zara owner Inditex defies consumer gloom with strong early summer sales
FINANCE
03-06-2026 22:01 HKT
Japan’s Prime Minister Sanae Takaichi speaks during a meeting with Microsoft's Vice Chair and President Brad Smith at the Prime Minister’s Office in Tokyo on April 3, 2026. (Photo by Kazuhiro NOGI / POOL / AFP)
Japan considering sales tax cut in April 2027, Mainichi reports
FINANCE
02-06-2026 22:39 HKT
Domestic helper proposed pay rise too much for most employers, says union chair
NEWS
07-07-2026 14:25 HKT
(file photo)
Domestic helpers' union seeks $6,670 minimum wage
NEWS
05-07-2026 19:27 HKT
Durian guide: 6 common varieties and how to choose a ripe one
WELLNESS
07-07-2026 12:00 HKT
Contact Us
About Us
Terms of Use
Privacy Policy Statement
Copyright Policy & License
Ethics Statement
|
Subscriptions
Print Advertising
Digital Advertising
Street Points
Copyright © 2026 The Standard - A division of Sing Tao News Corporation Limited. All rights reserved.