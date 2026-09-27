Hong Kong’s youngest equestrian impresses in Asian Games dressage, finishes 15th

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New China sprint star, 17, vows 'no limits' after Asian Games gold
26-09-2026 17:41 HKT
Japan organisers 'not satisfied' as empty seats blight Asian Games
26-09-2026 17:30 HKT
Hong Kong fights its way to first esports medal at Asian winning bronze
25-09-2026 18:14 HKT
Citywide focal sites join Kai Tak Sports Park to cheer for athletes
25-09-2026 08:00 HKT
Hong Kong fencer Fong Hoi-sun bags bronze in men's epee at Asian Games
24-09-2026 18:51 HKT
Thailand slams chaotic Asian Games organisation as 'musical chairs'
24-09-2026 17:14 HKT
Swim sensation Yu, 13, set for Olympic take-off after golden Asian Games
24-09-2026 16:09 HKT
HK rowers bag two silvers at Asian Games
24-09-2026 13:38 HKT
HKU hall faces backlash over KFC halal meal at HK$500 high table dinner
26-09-2026 11:28 HKT