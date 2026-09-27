logo
City Voices
Trending
Hong Kong
Business
International
Racing
Lifestyle
Showbiz
Sport
Opinion
Games
logo
ePaper
logo
logo
City Voices
Trending
Hong Kong
Business
International
Racing
Lifestyle
Showbiz
Sport
Opinion
Games
menu__iconmenu__iconmenu__icon
HONG KONG
breadcrumb-arrow
NEWS

Hong Kong’s youngest equestrian impresses in Asian Games dressage, finishes 15th

NEWS
6 hours ago

by

Kamun Lai

logo
logo
logo
Kendra Li and ZINQ Ferati FH
Kendra Li and ZINQ Ferati FH

Kendra Victoria Li — the youngest member of Hong Kong’s equestrian squad — and her mount ZINQ Ferati FH concluded their Asian Games Dressage competition with another assured performance.

ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

The 17-year-old scored 67.060 percent in Sunday's Dressage Individual Final, finishing 15th and capping an impressive debut on the Asian Games stage.

Hong Kong sent Li, Annie Ho Yuen-yan and Yuddy Cheng Kai-hei to compete in both the team and individual dressage competitions. All three received professional training under a joint development initiative spearheaded by the Equestrian Federation of Hong Kong, China and The Hong Kong Jockey Club.

The Jumping competition gets underway on October 1, with Patrick Lam, Jacqueline Lai, Clarissa Lyra, and Sheikara Lalive d’Epinay representing Hong Kong to compete in both the team and Individual competitions.

Hong Kong has sent 11 horse-and-rider combinations at the Asian Games across dressage, eventing, and show jumping, in both team and individual categories.

HKJC has also deployed a support team, including coaches, grooms, veterinarians, farriers, and physiotherapists for both riders and horses, to assist the athletes during the competitions.

Kendra LiAsian Gamesequestrian

𝗗𝗼𝘄𝗻𝗹𝗼𝗮𝗱 𝗧𝗵𝗲 𝗦𝘁𝗮𝗻𝗱𝗮𝗿𝗱 𝗔𝗽𝗽 ↓

 

 

 

Top News
Read More
China's Chen Yujie celebrates after winning the women's 100m final during the 2026 Asian Games at Nagoya City Mizuho Park Athletic Stadium in Nagoya, Aichi Prefecture on September 25, 2026. (Photo by MOHD RASFAN / AFP)
New China sprint star, 17, vows 'no limits' after Asian Games gold
CHINA
26-09-2026 17:41 HKT
Japan's Ichitaka Yamashita enters the stadium on his way to gold in the men's marathon final during the 2026 Asian Games at Nagoya City Mizuho Park Athletic Stadium in Nagoya, Aichi Prefecture on September 26, 2026. (Photo by DAVID GRAY / AFP)
Japan organisers 'not satisfied' as empty seats blight Asian Games
WORLD
26-09-2026 17:30 HKT
(File photo)
HK men's foil team claims silver after hard-fought Asian Games final against Japan
NEWS
25-09-2026 18:27 HKT
Hong Kong fights its way to first esports medal at Asian winning bronze
NEWS
25-09-2026 18:14 HKT
Citywide focal sites join Kai Tak Sports Park to cheer for athletes
NEWS
25-09-2026 08:00 HKT
Photo: Fencing Association of Hong Kong, China
Hong Kong fencer Fong Hoi-sun bags bronze in men's epee at Asian Games
NEWS
24-09-2026 18:51 HKT
Volunteers watch the women's volleyball bronze medal final match between South Korea and Thailand during the 2026 Asian Games at the Park Arena Komaki in Komaki, Aichi prefecture on September 22, 2026. (Photo by MOHD RASFAN / AFP)
Thailand slams chaotic Asian Games organisation as 'musical chairs'
WORLD
24-09-2026 17:14 HKT
Gold medallist China's Yu Zidi (C), silver medallist China's Ke Wenxi (L) and bronze medallist Japan's Mio Narita (R) celebrate on the podium during the victory ceremony of the women's 400m individual medley swimming event during the 2026 Asian Games at the Tokyo Aquatics Centre in Tokyo on September 23, 2026. (Photo by ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP)
Swim sensation Yu, 13, set for Olympic take-off after golden Asian Games
WORLD
24-09-2026 16:09 HKT
HK rowers bag two silvers at Asian Games
NEWS
24-09-2026 13:38 HKT
(Photo: AP)
Natalie Kan claims 100m butterfly bronze at Asian Games, breaks Hong Kong record
NEWS
23-09-2026 19:16 HKT
Teenage delivery courier sweeps McDonald's counter in fury after alleged dispute with staff in Ma On Shan
NEWS
26-09-2026 18:02 HKT
Mainland tourists flock to Hong Kong via high-speed rail for Golden Week holidays
NEWS
26-09-2026 20:16 HKT
HKU hall faces backlash over KFC halal meal at HK$500 high table dinner
NEWS
26-09-2026 11:28 HKT
Contact Us
About Us
Terms of Use
Privacy Policy Statement
Copyright Policy & License
Ethics Statement
|
Subscriptions
Print Advertising
Digital Advertising
Street Points
Copyright © 2026 The Standard - A division of Sing Tao News Corporation Limited. All rights reserved.