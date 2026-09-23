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Chan Tsz-ching shines on Asian Games debut with historic sanda bronze

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1 hour ago
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Fresh off her Asian Games debut, Hong Kong’s Chan Tsz-ching claimed bronze in the women’s 52kg sanda event on Wednesday, securing a historic first medal for the city in the discipline.

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Making her debut, Chan advanced to the semifinals after defeating opponents from Chinese Taipei and Kazakhstan in straight rounds. With no bronze-medal playoff in sanda, her place in the last four had already guaranteed her a podium finish. 

Chan subsequently lost to Iran’s Sogand Sinkaeichetan in the semifinals, ending her bid for a place in the gold-medal bout.

Bangladesh’s Jinnat Akhter also secured bronze in the women’s 52kg category. 

Chan’s achievement marked a breakthrough for Hong Kong in sanda, also known as Chinese kickboxing, which combines punches, kicks and wrestling techniques.

The medal follows a strong showing by Hong Kong’s wushu team, which has already won one gold and one silver at the Games.

Fellow sanda athlete Leung Yu-hong has also secured at least a bronze medal after reaching the men’s 60kg semifinals, bringing the team’s guaranteed medal tally to four. 

Chan will receive HK$250,000 under the Jockey Club Athlete Incentive Awards Scheme, which awards HK$1 million, HK$500,000 and HK$250,000 to individual gold, silver and bronze medalists, respectively.

Chan Tsz-chingAsian GamesSanda

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