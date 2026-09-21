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NEWS

Late strike seals historic Asian Games bronze for HK’s Wong Cheuk-lee

NEWS
38 mins ago
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Hong Kong’s Wong Cheuk-lee celebrated a highly successful second medal day at the Aichi-Nagoya Asian Games, claiming her maiden Asian Games medal in the women’s -68kg kumite category. 

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Wong faced Saudi Arabia’s Hana Faiad in a tense bronze-medal match. 

Having missed the previous Asian Games due to injuries and illness, the fighter, who turns 33 next month, explained that her extensive competition experience gave her a psychological advantage despite her age. 

With less than 20 seconds remaining on the clock, Wong landed a decisive strike to score the match’s only point.

The tight 1-0 victory secured the bronze for the reigning Asian champion, allowing her to stand on the podium in her very first Asian Games appearance. 

After her victory, Wong noted that the medal served as a powerful validation of her journey, pointing out that because the Asian Games only occur once every 4 years, athletes have limited opportunities to compete. 

Having started her professional career relatively late, she described the Asian Games medal as a monumental milestone in her life as an athlete.

Wong’s podium finish has also triggered financial rewards under the Jockey Club Athlete Incentive Awards Scheme. Implemented in partnership with the Hong Kong Sports Institute, the scheme aims to encourage local athletes to reach peak performance at major elite competitions. 

As an individual bronze medalist, Wong is entitled to receive a cash incentive of HK$250,000. 

Asian Games

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