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NEWS

Wang Fuk Court special sales ballot draw set for tomorrow

NEWS
6 hours ago

by

Winona Cheung

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A ballot draw to determine the flat selection order for applicants under the Special Sales Exercise for Wang Fuk Court Owners will be held at 11.30 am on Tuesday. 

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The special sales scheme offers more than 4,400 flats across 10 development projects under the Housing Authority and the Housing Society for Wang Fuk Court owners who sell their properties to the government to purchase replacement units or take part in a flat-for-flat arrangement. 

Under the scheme, the computerised random-ordering ballot will set applicants’ priority sequence based on the last two digits of their registration numbers, as well as their priority for flat selection. 

Owners can watch a live stream of the draw on the scheme’s official website. Full balloting results are expected to be uploaded to the portal at around 3pm tomorrow.

Wang Fuk Courtballot

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