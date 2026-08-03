Taxi driver suspected of jumping from Tsing Ma Bridge, marine search underway

Read More
Taxi driver found unconscious in Tsim Sha Tsui dies in hospital
03-08-2026 01:23 HKT
3 hikers, including elderly man, go missing in Sai Kung, search underway
26-05-2026 01:40 HKT
Elderly woman fatally injured after collision on Tsing Ma Bridge
11-04-2026 11:06 HKT
2 dead after bus rear-ends broken-down taxi on Tsing Ma Bridge
31-03-2026 00:49 HKT
Taxi driver dies in Fan Kam Road head-on crash after just returning to work
06-03-2026 00:59 HKT
Rescuers search overnight for missing hiker, 60, in Tai Po
24-02-2026 05:49 HKT