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NEWS

Taxi driver suspected of jumping from Tsing Ma Bridge, marine search underway

NEWS
1 hour ago
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A taxi driver is believed to have jumped from the Tsing Ma Bridge early on Friday morning, prompting a search operation by marine police.

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The incident came to light around midnight when a "Big Bee" taxi was found abandoned on the bridge. Staff initially suspected a breakdown, but on finding the driver missing, reviewed CCTV footage and saw him leap from the bridge. Police were called immediately.

Marine police vessels were deployed to search the waters. The driver, aged about 60, left his belongings in the vehicle but his taxi licence was not found. No suicide note was discovered at the scene.

Tsing Ma Bridge taxi driver search operation

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