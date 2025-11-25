logo
News
Comment
Business & Innovation
Property
Racing
Education
Arts & Lifestyle
Entertainment
Sports
Brain Teaser
logo
ePaper
logo
logo
News
Comment
Business & Innovation
Property
Racing
Education
Arts & Lifestyle
Entertainment
Sports
Brain Teaser
menu__iconmenu__icon
BUSINESS & INNOVATION
breadcrumb-arrow
MARKET

Stagnant profit for Chow Tai Fook as mainland sales dip

MARKET
21 hours ago
logo
logo
logo
Chow Tai Fook. Sing Tao
Chow Tai Fook. Sing Tao
Chow Tai Fooksalesresultsjewelery

Download The Standard app to stay informed with news, updates, and significant events:

https://www.thestandard.com.hk/appdownload

Top News
Read More
People queue outside of Apple store in Beijing's Sanlitun area as the new iPhone 17 series smartphones go on sale in Beijing, China September 19, 2025. REUTERS
Apple's China iPhone sales jumped 22 percent in month after iPhone 17 launch
TECH & STARTUP
14-11-2025 16:30 HKT
China Oct industrial output expands 4.9 percent y/y, retail sales up 2.9 percent
MARKET
14-11-2025 10:21 HKT
A logo of Semiconductor Manufacturing International Corporation (SMIC) is seen at China International Semiconductor Expo (IC China 2020) following the coronavirus disease outbreak in Shanghai, China October 14, 2020. REUTERS
SMIC reports 29pc increase in third-quarter profit
MARKET
13-11-2025 18:00 HKT
Yeung Tak-keung
Ticket sales for National Games' Hong Kong events approach 40pc
HONG KONG NEWS
13-11-2025 15:57 HKT
Employees turn a transportation parcel box moving on the conveyor belt at the JD.com sorting center in Beijing, China, November 11, 2025. REUTERS/Maxim Shemetov
China's Singles' Day shopping festival winds down with 'muted' sentiment, sales expectations
CHINA NEWS
12-11-2025 13:45 HKT
A BYD logo is displayed on a car at a dealership in Sant Cugat del Valles, near Barcelona, Spain, September 12, 2025. REUTERS
China’s BYD aims to sell up to 1.6 million vehicles abroad in 2026, Citi says
TECH & STARTUP
11-11-2025 22:14 HKT
New cars are stored at a parking lot in Shanghai, China, September 8, 2025. REUTERS
China's car sales in October fall 0.8 percent y/y
MARKET
10-11-2025 17:07 HKT
A view of a Tesla sign at its factory in Shanghai, China June 12, 2023. REUTERS
Tesla's China-made EV sales fall 9.9 percent y/y in October
TECH & STARTUP
04-11-2025 17:15 HKT
Reuters
BYD's October vehicle sales down 12 percent from year earlier
MARKET
02-11-2025 19:04 HKT
Hermes sees "very slight" China improvement as Q3 sales rise 9.6 percent
MARKET
22-10-2025 14:30 HKT
Brace for the chill: Hong Kong to see 7-degree temperature swing on Wednesday
HONG KONG NEWS
23 hours ago
MTR launches Bruce Lee 85th anniversary exhibition across Central and Hong Kong Station
HONG KONG NEWS
24-11-2025 20:10 HKT
Helper dies after employer sees collapse on home CCTV in Mong Kok
HONG KONG NEWS
25-11-2025 12:58 HKT
Contact Us
About Us
Terms of Use
Privacy Policy Statement
Copyright Policy & License
Ethics Statement
|
Subscriptions
Print Advertising
Digital Advertising
Street Points
Copyright © 2025 The Standard - A division of Sing Tao News Corporation Limited. All rights reserved.