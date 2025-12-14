Double Coast III sells at least 42 flats in first round of sales

Read More
Double Coast III offers 53 unit for sales on Sunday
11-12-2025 17:43 HKT
China's car sales extend decline in November in biggest drop in 10 months
08-12-2025 17:26 HKT
Li Auto's November sales plunge 31pc
01-12-2025 17:03 HKT
AI helps drive record US$11.8 billion in Black Friday online spending
30-11-2025 16:10 HKT
Stagnant profit for Chow Tai Fook as mainland sales dip
25-11-2025 19:43 HKT
Ticket sales for National Games' Hong Kong events approach 40pc
13-11-2025 15:57 HKT
CupNoodles Museum to close in January after four-year run
10-12-2025 19:32 HKT