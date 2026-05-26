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China restricts overseas travel for top AI talent at Alibaba and DeepSeek, Bloomberg News reports

INNOVATION
1 hour ago
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The DeepSeek logo is seen in this illustration taken on January 29, 2025. REUTERS
The DeepSeek logo is seen in this illustration taken on January 29, 2025. REUTERS

China is restricting overseas travel for top professionals involved in advanced and strategically important AI work at firms like Alibaba Group Holding and DeepSeek, Bloomberg News reported on Tuesday, citing people familiar with the matter.

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The professionals would need approval from relevant authorities before taking a trip abroad, the report said.

Reuters couldn't immediately verify the report.

Reuters

AIAlibabaDeepSeek

𝗗𝗼𝘄𝗻𝗹𝗼𝗮𝗱 𝗧𝗵𝗲 𝗦𝘁𝗮𝗻𝗱𝗮𝗿𝗱 𝗔𝗽𝗽 ↓

 

 

 

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