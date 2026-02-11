logo
HONG KONG NEWS

First open applications for two director-level positions in govt with monthly salaries up to $296,535

HONG KONG NEWS
11-02-2026 20:19 HKT
Director

Top News
Read More
FILE -A student looks at Iran's domestically built centrifuges in an exhibition of the country's nuclear achievements, in Tehran, Iran, Wednesday, Feb. 8, 2023. (AP Photo/Vahid Salemi, File)
What to know about protests in Iran as the government halts the internet
WORLD NEWS
15-01-2026 20:50 HKT
Villagers walk past natural gas pipes at a village in Baoding, Hebei province, China January 13, 2026. REUTERS/Tingshu Wang
Villagers shiver in China's north as government gas subsidies shrink
CHINA NEWS
15-01-2026 16:34 HKT
National flags of England, Great Britain and Scotland are blown by strong winds as storm named Bram approaches New Brighton, Britain, December 9, 2025. REUTERS/Phil Noble
UK government was hacked in October, minister confirms
CHINA NEWS
19-12-2025 15:49 HKT
A general view of the White House as U.S. President Donald Trump's motorcade returns following a trip to Trump National Golf Club, in Washington, D.C., U.S., July 20, 2025. REUTERS/Al Drago
White House says some economic data impaired by government shutdown
MARKET
13-11-2025 11:47 HKT
A view of the dome of the U.S. Capitol building on Capitol Hill in Washington, D.C. U.S., September 19, 2025. REUTERS/Kent Nishimura
US Senate passes bill to end government shutdown, sends to House
BREAKING NEWS
11-11-2025 10:39 HKT
Traders work on the floor at the New York Stock Exchange (NYSE) in New York City, U.S., September 15, 2025. REUTERS
Shares rise on optimism over potential end to US government shutdown
MARKET
10-11-2025 14:17 HKT
A general view of the U.S. Capitol, on Capitol Hill in Washington, U.S., November 23, 2024. REUTERS/Benoit Tessier
US hits US$38 trillion in debt, after fastest ex-pandemic US$1 trillion accumulation
WEALTH & INVESTMENT
23-10-2025 11:29 HKT
SING TAO
HK government pockets 140 percent more from stock stamp duty in April-Sept
WEALTH & INVESTMENT
22-10-2025 15:17 HKT
The US Capitol dome is pictured ahead of a vigil held on the steps of the US House of Representatives with family members of hostages and victims of Hamas, in Washington, US, January 17, 2024. REUTERS/Anna Rose Layden
Data darkness in US spreads a global shadow
WEALTH & INVESTMENT
15-10-2025 20:06 HKT
People cross a street during morning rush hour in front of the skyline of the central business district (CBD) in Beijing, China December 15, 2020. REUTERS/Thomas Peter
China raises age limits for civil servants as part of campaign against ageism
WORLD NEWS
15-10-2025 17:14 HKT
Forbes announces HK’s richest 50 with Li Ka-shing securing no.1
WEALTH & INVESTMENT
12-02-2026 16:19 HKT
Nancy Wu steps into supportive wife role before mainland career push
HK & CHINA SHOWBIZ
13-02-2026 15:56 HKT
U.S. President Barack Obama (R) and first lady Michelle Obama (L) greet U.S. President-elect Donald Trump and his wife Melania for tea before the inauguration at the White House in Washington, U.S. January 20, 2017. (Reuters)
Obama deplores lack of shame after Trump racist monkey clip
WORLD NEWS
15 hours ago
