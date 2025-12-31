Wife arrested for murder after elderly husband found stabbed in Tsim Sha Tsui hotel

Read More
Rob Reiner killing: son to be charged with double murder
17-12-2025 11:48 HKT
Trump condemned for saying critical filmmaker brought on own murder
16-12-2025 12:59 HKT
Son arrested for murder of movie director Rob Reiner and wife
16-12-2025 11:55 HKT
ChatGPT blamed for US murder-suicide in lawsuit
12-12-2025 12:16 HKT
Man faces murder and arson charges after Tuen Mun flat fire
02-12-2025 14:55 HKT
France tries woman for rape and murder of schoolgirl
17-10-2025 20:28 HKT
Fencer Edgar Cheung spends $1.87m on parking space at St Martin
21-01-2026 06:17 HKT