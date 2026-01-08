logo
Frost warning issued as HK records rare ground frost in New Territories

HONG KONG NEWS
Warmer December makes way for a chilly New Year in HK
HONG KONG NEWS
29-12-2025 18:48 HKT
HKO forecasts mainly sunny day with highs around 21 degrees
HONG KONG NEWS
22-12-2025 12:02 HKT
(File Photo)
HK welcomes a sunny and dry Winter Solstice as northeast monsoon brings fine weather
HONG KONG NEWS
21-12-2025 14:50 HKT
Winter Solstice to be warmer than usual as cooler Christmas approaches
HONG KONG NEWS
16-12-2025 17:40 HKT
Cold front to bring sharp temperature drop this weekend
HONG KONG NEWS
10-12-2025 16:11 HKT
Japan oysters dying 'en masse', likely due to warmer sea: officials
WORLD NEWS
01-12-2025 15:39 HKT
Tropical cyclone may form near HK later this week
HONG KONG NEWS
23-11-2025 18:33 HKT
File photo
Warmer winter for HK
HONG KONG NEWS
18-11-2025 21:19 HKT
Mercury to dip to 17 degrees on Tue: Observatory
HONG KONG NEWS
12-11-2025 14:17 HKT
T1 signal remain in force before noon on Tue as Typhoon Fung-wong nears
HONG KONG NEWS
10-11-2025 11:37 HKT
Cambodian tycoon Vincent Chen deported to China amid $10bn fraud and money laundering allegations
CHINA NEWS
23 hours ago
Cold weather, frost warnings in effect as temperatures drop in HK
HONG KONG NEWS
13 hours ago
Overnight queues return at Admiralty Licensing Office as Guangdong drivers seek Hong Kong licenses
HONG KONG NEWS
06-01-2026 19:22 HKT
