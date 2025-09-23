logo
NEWS
breadcrumb-arrow
HONG KONG NEWS

Observatory to issue higher typhoon signal at 11pm earliest

HONG KONG NEWS
23-09-2025 17:23 HKT
A firefighter helps a resident evacuate through floodwaters after Super Typhoon Ragasa in Hualien, Taiwan, September 26, 2025. REUTERS/Ann Wang
Taiwan rescuers battle thick mud to look for missing from Super Typhoon Ragasa
CHINA NEWS
26-09-2025 17:54 HKT
A tree lies toppled by Super Typhoon Ragasa’s fierce winds in Hong Kong, China, September 24, 2025. REUTERS/Tyrone Siu
South China cleans up after powerful Typhoon Ragasa
CHINA NEWS
25-09-2025 16:32 HKT
Tai O seeks long-term fix for recurring typhoon floods
HONG KONG NEWS
25-09-2025 15:22 HKT
(Video) Sai Kung rooftop shack loses its roof during typhoon Ragasa 
HONG KONG NEWS
24-09-2025 21:26 HKT
Typhoon Ragasa topples trees near Ap Lei Chau primary school, blocks traffic lanes
HONG KONG NEWS
24-09-2025 18:31 HKT
Family of four in Kennedy town watching typhoon waves provokes online criticism
HONG KONG NEWS
24-09-2025 17:56 HKT
Ragasa hurls TKO container into sea, topples trees in Kowloon Tong
HONG KONG NEWS
24-09-2025 14:21 HKT
Super Typhoon Ragasa departs yet T10 signal to remain in full force
HONG KONG NEWS
24-09-2025 12:09 HKT
A woman clings to a traffic sign to maintain balance against strong winds from Super Typhoon Ragasa in Hong Kong, China, September 24, 2025. REUTERS/Tyrone Siu
Super Typhoon Ragasa lashes Hong Kong, death toll climbs in Taiwan
HONG KONG NEWS
24-09-2025 09:24 HKT
Part of the bridge over Mataian Creek is seen damaged after a barrier lake burst in Hualien on September 24, 2025. The bursting of the barrier lake in Taiwan killed at least 14 people, regional officials said on September 24 after Super Typhoon Ragasa pounded the island with torrential rains. (Photo by Taiwan's Central News Agency (CNA) / AFP)
14 killed, 124 missing in Taiwan after barrier lake burst
CHINA NEWS
24-09-2025 09:14 HKT
Hong Kong may face another tropical cyclone near the Mid-Autumn Festival.
HK may face another tropical cyclone near the Mid-Autumn Festival
HONG KONG NEWS
11 hours ago
(File Photo)
HK raises minimum wage for foreign domestic helpers by 2.2pc to $5,100 starting Sep 30
HONG KONG NEWS
13 hours ago
(File photo)
Labor chief outlines stricter foreign worker rules, enhanced caregiver support
HONG KONG NEWS
27-09-2025 13:48 HKT
