logo
News
Comment
Business & Innovation
Property
Racing
Education
Arts & Lifestyle
Entertainment
Sports
Brain Teaser
logo
ePaper
logo
logo
News
Comment
Business & Innovation
Property
Racing
Education
Arts & Lifestyle
Entertainment
Sports
Brain Teaser
menu__iconmenu__icon
PROPERTY
breadcrumb-arrow
HK PROPERTIES

HKR International's unit to sell two properties in Discovery Bay for nearly HK$1 billion

HK PROPERTIES
1 hour ago
logo
logo
logo
Sing Tao
Sing Tao

Download The Standard app to stay informed with news, updates, and significant events:

https://www.thestandard.com.hk/appdownload

Top News
Read More
Le Mont. SING TAO
Le Mont unveils new price list of 72 flats, sales of 165 units to begin on Saturday
HK PROPERTIES
16-12-2025 17:34 HKT
Great Eagle family purchases Sea To Sky units for HK$22 mn
HK PROPERTIES
15-12-2025 17:49 HKT
From left, King Chan and Cannas Ho. SING TAO
NWD sells over 2,200 flats, generating $33 b for a five-year high
HK PROPERTIES
15-12-2025 16:26 HKT
Double Coast III
Double Coast III sells at least 42 flats in first round of sales
HK PROPERTIES
14-12-2025 17:55 HKT
Double Coast III offers 53 unit for sales on Sunday
HK PROPERTIES
11-12-2025 17:43 HKT
Ricky Wong, fourth from left.
Wheelock Properties' sales surpass 2,000 flats, garnering $23.5 b
HK PROPERTIES
07-12-2025 17:29 HKT
Li Dong Building in Central.
Li Dong Building in Central put for tender with $800 million price tag
HK PROPERTIES
03-12-2025 17:22 HKT
SING TAO
HK home sales value plunges nearly 10 pc in November
HK PROPERTIES
02-12-2025 15:57 HKT
One Park Place to start second round of sales on Friday
HK PROPERTIES
26-11-2025 16:33 HKT
Double Coast III to release first price list this week, price up 1 to 2 pc
HK PROPERTIES
24-11-2025 18:08 HKT
HK braces for post-new year chill as temperatures to plunge 8 degrees
HONG KONG NEWS
28-12-2025 14:34 HKT
5-year-old boy dies after arm trapped in ski resort elevator in Hokkaido
WORLD NEWS
19 hours ago
Local teen singer Abbey Lee follows Taylor Swift's lead
HONG KONG NEWS
13 hours ago
Contact Us
About Us
Terms of Use
Privacy Policy Statement
Copyright Policy & License
Ethics Statement
|
Subscriptions
Print Advertising
Digital Advertising
Street Points
Copyright © 2025 The Standard - A division of Sing Tao News Corporation Limited. All rights reserved.