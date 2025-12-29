HKR International's unit to sell two properties in Discovery Bay for nearly HK$1 billion

Read More
Great Eagle family purchases Sea To Sky units for HK$22 mn
15-12-2025 17:49 HKT
NWD sells over 2,200 flats, generating $33 b for a five-year high
15-12-2025 16:26 HKT
Double Coast III sells at least 42 flats in first round of sales
14-12-2025 17:55 HKT
Double Coast III offers 53 unit for sales on Sunday
11-12-2025 17:43 HKT
Wheelock Properties' sales surpass 2,000 flats, garnering $23.5 b
07-12-2025 17:29 HKT
HK home sales value plunges nearly 10 pc in November
02-12-2025 15:57 HKT
One Park Place to start second round of sales on Friday
26-11-2025 16:33 HKT