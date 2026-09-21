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BUSINESS
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FINANCE

Hong Kong stocks rise by midday break

FINANCE
1 hour ago
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HKEX.
HKEX.

Hong Kong shares rose at midday on Monday, lifted by tech heavyweights.

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The benchmark Hang Seng Index climbed by 138 points, or 0.56 percent, to 24,889 points by noon. 

The half-day market turnover was HK$108.4 billion. 

The Hang Seng Tech Index inched down 0.13 percent to 4,399 points at noon. 

In the mainland, the Shanghai Stock Exchange Composite Index increased 0.55 percent to 3,933 points, and the Shenzhen Stock Exchange Component Index advanced 0.57 percent to 13,718 points at the midday close.

HSIHang Seng IndexHong KongstocksHang Seng Tech Index

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