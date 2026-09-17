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BUSINESS
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FINANCE

Wall St opens higher as easing oil prices boost Fed hike relief

FINANCE
53 mins ago
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A Wall Street sign hangs in front of a US Flag outside the New York Stock Exchange (NYSE). REUTERS/Andrew Kelly/File Photo
A Wall Street sign hangs in front of a US Flag outside the New York Stock Exchange (NYSE). REUTERS/Andrew Kelly/File Photo

The major US stock indexes opened higher on Thursday as retreating oil prices boosted sentiment, with the Federal Reserve's first rate hike under Chair Kevin Warsh reassuring investors of its commitment to reining in inflation.

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The Dow Jones Industrial Average rose 420.6 points, or 0.82 percent, at the open to 51,882.53. The S&P 500 rose 79.6 points, or 1.05 percent, at the open to 7,631.44​, while the Nasdaq Composite rose 399.4 points, or 1.54 percent, to 26,377.864.

Reuters


 

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