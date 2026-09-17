Wall St opens higher as easing oil prices boost Fed hike relief

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Wall St tepid at open as oil prices, Treasury yields rise
15-09-2026 21:41 HKT
China, HK stocks end lower on weak economic data
15-09-2026 16:28 HKT
Hang Seng Index dips at noon on Tuesday
15-09-2026 12:30 HKT
Hang Seng Index dips in early trading on Tuesday
15-09-2026 10:18 HKT
S&P 500 and Nasdaq open lower as AI jitters hit Nvidia, chipmakers
14-09-2026 21:41 HKT
Hang Seng Index closes higher on Monday, Z.AI slumps 9 percent
14-09-2026 16:53 HKT
Hang Seng Index rebounds by noon on Monday, Z.AI slumps 7 percent
14-09-2026 12:28 HKT