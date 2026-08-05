Wall St opens higher as Mideast hopes offset SpaceX, AMD drag

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S&P 500 hits record high on strong AI-linked earnings, Mideast deal hopes
04-08-2026 21:40 HKT
Hang Seng Index dips below 26,000 points on Tuesday, HSBC down 1 percent
04-08-2026 16:50 HKT
South Korea vows to soothe stock market volatility as ETF boom slows
04-08-2026 14:45 HKT
Hang Seng Index falls below 26,000 points at noon on Tuesday
04-08-2026 12:34 HKT
Hang Seng Index falls below 26,000 points in early trading on Tuesday
04-08-2026 10:14 HKT
Wall St opens higher on Mideast deal hopes
03-08-2026 21:38 HKT