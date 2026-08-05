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FINANCE

Wall St opens higher as Mideast hopes offset SpaceX, AMD drag

FINANCE
32 mins ago
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A Wall Street sign hangs in front of a US Flag outside the New York Stock Exchange (NYSE). REUTERS/Andrew Kelly/File Photo
A Wall Street sign hangs in front of a US Flag outside the New York Stock Exchange (NYSE). REUTERS/Andrew Kelly/File Photo

Wall Street's main indexes opened higher on Wednesday, as hopes of a Middle East peace breakthrough offset the slide in shares of SpaceX and AMD after the upbeat forecasts issued by the companies failed to impress investors.

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The Dow Jones Industrial Average rose 180.2 points, or 0.33 percent, at the open to 54,266.12. The S&P 500 rose 35.1 points, or 0.45 percent, at the open to 7,771.62​, while the Nasdaq Composite rose 113.0 points, or 0.43 percent, to 26,698.018 at the opening bell.

Reuters


 

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