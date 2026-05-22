Polymarket preparing to seek Japan market approval, Bloomberg News reports

Polymarket is targeting government approval in Japan by 2030, Bloomberg News said.

Mike Eidlin, who has been heading Japan operations at crypto firm Jupiter, is leading Polymarket’s efforts in the country, the report said.

Polymarket currently lists its frontend app and the website as blocked in Japan.

Prediction markets have shifted from a niche corner of crypto and academic finance into a rapidly growing trading segment in under two years, with volumes and user activity surging. NYSE parent Intercontinental Exchange has an agreement to invest up to US$2 billion (HK$15.7 billion) in the company.