Six Chinese nationals among seven killed in Russian gas plant fire

Read More
Indian captain 'scapegoat' in Britain's Russia shadow fleet case, wife says
21-08-2026 15:57 HKT
Myanmar's leader heads to Russia
17-08-2026 13:24 HKT
Russia's Putin visits Japan-claimed islands for first time; Tokyo protests
13-08-2026 15:34 HKT
One dead, 172 rescued after Indonesian ferry from Bali catches fire
12-08-2026 10:51 HKT
BRICS nations discuss linking payment systems and CBDCs, RBI chief says
11-08-2026 20:17 HKT
Zelensky says Russia readying more N. Korean troops, missiles
11-08-2026 11:26 HKT
Amazon behind massive private gas plant for new data centers
08-08-2026 18:49 HKT
What we know about North Korean forces joining Russia's war against Ukraine
06-08-2026 17:25 HKT
Over 50 evacuated as fire in Causeway Bay disrupts traffic and trams
25-08-2026 12:58 HKT