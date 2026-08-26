logo
City Voices
Trending
Hong Kong
Business
International
Racing
Lifestyle
Showbiz
Sport
Opinion
Games
logo
ePaper
logo
logo
City Voices
Trending
Hong Kong
Business
International
Racing
Lifestyle
Showbiz
Sport
Opinion
Games
menu__iconmenu__iconmenu__icon
INTERNATIONAL
breadcrumb-arrow
CHINA

Six Chinese nationals among seven killed in Russian gas plant fire

CHINA
2 hours ago
logo
logo
logo
General view of Orsknefteorgsintez oil refinery in the city of Orsk, Orenburg region, Russia August 28, 2025. REUTERS/Stringer/File Photo
General view of Orsknefteorgsintez oil refinery in the city of Orsk, Orenburg region, Russia August 28, 2025. REUTERS/Stringer/File Photo

Six Chinese nationals were killed and nine more are missing after a fire broke out at a gas chemical complex in Russia's far eastern Amur region, the plant said on Wednesday.

ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

A total of seven people died and 152 people were treated for injures, including 36 who were rushed to hospitals, the plant said on the Telegram messaging app on Wednesday.

The fire, which broke out on Tuesday, was extinguished, it added.

An emergency services plane had arrived to transport the injured to other hospitals in Russia.

The complex, which bills itself as one of the world's largest polyethylene and polypropylene producers, is a joint project of Russian company Sibur and Chinese oil and gas company Sinopec 600028.SS. It has yet to begin operations and was preparing for production start.

Russia frequently relies on foreign labour, including workers from China, for the construction of large industrial and infrastructure projects.

Russia's Investigative Committee said it was investigating the incident as a potential breach of industrial safety regulations and was working to establish the cause of the fire.

The Amur Gas Chemical Complex is expected to produce 2.3 million metric tons of polyethylene and 400,000 tons of polypropylene per year.

Reuters

Chinese nationalsRussiagas plantfire

𝗗𝗼𝘄𝗻𝗹𝗼𝗮𝗱 𝗧𝗵𝗲 𝗦𝘁𝗮𝗻𝗱𝗮𝗿𝗱 𝗔𝗽𝗽 ↓

 

 

 

Top News
Read More
Photo by ARUN SANKAR / AFP This photograph taken on August 14, 2026 shows Deepa Pant, mother of Indian merchant navy captain Ajay Pant, who remains in custody in Britain over sanctions-related offences linked to an alleged Russian 'shadow fleet' oil tanker, wiping her tears during an interview with AFP at Ramnagar in India's Uttarakhand state.
Indian captain 'scapegoat' in Britain's Russia shadow fleet case, wife says
WORLD
21-08-2026 15:57 HKT
Russian President Vladimir Putin, accompanied by Sakhalin region Minister of Education Anastasia Kikteva, tours a museum of a local school during his visit on the Southern Kuril Island of Iturup, in far eastern Sakhalin Region, Russia, August 13, 2026. Sputnik/Gavriil Grigorov/Pool via REUTERS
Russia protests to Japanese ambassador over Takaichi's 'anti-Russian' remarks
WORLD
18-08-2026 18:41 HKT
Myanmar's President Min Aung Hlaing waving as he boards a plane at Naypyidaw International Airport. (AFP)
Myanmar's leader heads to Russia
WORLD
17-08-2026 13:24 HKT
Russian President Vladimir Putin chairs a meeting with members of the Security Council in Moscow, Russia, August 7, 2026. Sputnik/Alexander Kazakov/Pool via REUTERS
Putin says Russia, North Korea coordinating on regional security, KCNA reports
WORLD
15-08-2026 15:43 HKT
Russian President Vladimir Putin visits a missile cruiser “Varyag” as he observes a military drill of Pacific fleet, in Russia's far eastern Sakhalin Region, Russia, August 12, 2026. Sputnik/Gavriil Grigorov/Pool via REUTERS
Russia's Putin visits Japan-claimed islands for first time; Tokyo protests
WORLD
13-08-2026 15:34 HKT
Passengers rescued from the KM Putri Yasmin ferry that caught fire in waters off Lombok, float in the sea during a rescue operation, in Indonesia, August 12, 2026, in this screengrab taken from a handout video. Basarnas/Handout via REUTERS
One dead, 172 rescued after Indonesian ferry from Bali catches fire
WORLD
12-08-2026 10:51 HKT
Heads of state and government of member, partner, and external engagement countries pose for a family photo during the BRICS summit in Rio de Janeiro, Brazil, on July 7, 2025. AFP
BRICS nations discuss linking payment systems and CBDCs, RBI chief says
FINANCE
11-08-2026 20:17 HKT
Firefighters work on the grounds of a burned DIY and construction materials mall following an overnight attack, which local Russian-installed officials called Ukrainian drone strikes, in Makiivka (Makeyevka) in the Donetsk region, Russian-controlled Ukraine, on August 10, 2026, amid the ongoing Russian-Ukrainian conflict. (Photo by STRINGER / AFP)
Zelensky says Russia readying more N. Korean troops, missiles
WORLD
11-08-2026 11:26 HKT
Amazon logo outside an Amazon warehouse in Manchester, Britain, October 28, 2025. REUTERS/Phil Noble/File Photo
Amazon behind massive private gas plant for new data centers
WORLD
08-08-2026 18:49 HKT
A view shows a part of an unidentified missile, which Ukrainian authorities believe to be made in North Korea and was used in a strike in Kharkiv earlier this week, amid Russia's attack on Ukraine, in Kharkiv, Ukraine January 6, 2024. REUTERS/Vyacheslav Madiyevskyy/File Photo
What we know about North Korean forces joining Russia's war against Ukraine
WORLD
06-08-2026 17:25 HKT
(Online photo)
Sham Shui Po shop owner’s narrow escape sparks warning for MTR station traders
SOCIAL BUZZ
23 hours ago
logo
Over 50 evacuated as fire in Causeway Bay disrupts traffic and trams
NEWS
25-08-2026 12:58 HKT
3-vehicle collision near Sunny Bay leaves taxi driver dead, 10 others injured
NEWS
13 hours ago
Contact Us
About Us
Terms of Use
Privacy Policy Statement
Copyright Policy & License
Ethics Statement
|
Subscriptions
Print Advertising
Digital Advertising
Street Points
Copyright © 2026 The Standard - A division of Sing Tao News Corporation Limited. All rights reserved.