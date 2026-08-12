One dead, 172 rescued after Indonesian ferry from Bali catches fire

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Indonesia races to contain fires as haze spreads across region
11-08-2026 16:42 HKT
Indonesia traps monkey to end rampage that wounded 18 people
07-08-2026 19:39 HKT
Indonesia battles Mount Bromo wildfire as El Nino takes root
07-08-2026 18:36 HKT
Japan orders evacuations as Typhoon Dolphin approaches, cancels 500 flights
07-08-2026 09:02 HKT
Indonesia’s salt fields bloom under drought from El Niño’s baking heat
06-08-2026 09:06 HKT
No injuries reported as fire hits Tsing Yi high-rise unit
03-08-2026 12:59 HKT
Adapter short circuit sparks boat fire at Tuen Mun Typhoon Shelter
27-07-2026 13:29 HKT
Discovery Bay, Park Island ferry services resume after storm signal lowered
26-07-2026 14:46 HKT
166,000 evacuated as wildfires spin out of control in France, Spain
25-07-2026 12:41 HKT
Indonesia sentences leader of baby trafficking ring to 7 years jail
21-07-2026 17:29 HKT
Andy Lau awarded honorary doctorate by HKBU
10-08-2026 21:09 HKT