China confirms Trump's visit this week

US President Donald Trump (L) talks to China's President Xi Jinping as they shake hands after their talks at the Gimhae Air Base, located next to the Gimhae International Airport in Busan on October 30, 2025. (AFP)

President Donald Trump will visit China from May 13 to 15, Beijing confirmed on Monday, with the US leader expected to discuss Iran and trade with his Chinese counterpart.

Washington and Beijing have been at loggerheads over key issues ranging from trade tariffs to the Middle East war and Taiwan, which China claims as part of its territory.

 

Trump was originally meant to visit in late March or early April, but postponed his trip to focus on the Iran war.

"At the invitation of President Xi Jinping, President of the United States of America Donald J. Trump will pay a state visit to China from May 13 to 15," a Chinese foreign ministry spokesperson said.

Trump is expected to push Xi on Iran while aiming to ease trade tensions, according to US officials.

China is a key customer for Iranian oil, mainly through independent "teapot" refineries that rely on discounted crude from the Islamic republic.

"This will be a visit of tremendous symbolic significance," US Principal Deputy Press Secretary Anna Kelly told reporters on a call.

"But of course, President Trump never travels for symbolism alone. The American people can expect the president to deliver more good deals on behalf of our country."

Trump's first trip to China in his second term will feature pomp and ceremony including a tour of the Temple of Heaven in Beijing and a lavish state banquet, the White House said.

This is the first visit by a US president to China since 2017.

 

Chinese ambassador urges UK to stop anti-China political manipulation and emboldening anti-China elements
China sees steady durian price decline
Thailand's SiamAI denies exporting US AI servers to China
China trade beats forecasts in April despite Mideast war
China denounces UK spy convictions as 'political farce'
British MPs to visit China for first time in seven years, sources say
Former China Eastern Airlines chairman indicted on bribery charges
China sentences former defence ministers to death with reprieve
Death toll rises to 37 in China fireworks factory blast
Where are the flash points in next week's Trump-Xi talks?
