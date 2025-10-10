logo
NEWS
breadcrumb-arrow
BREAKING NEWS

Morning Recap - October 10, 2025

BREAKING NEWS
44 mins ago
Morning Recap - September 19, 2025
BREAKING NEWS
19-09-2025 06:57 HKT
Morning Recap - September 22, 2025
BREAKING NEWS
19-09-2025 06:57 HKT
Photo: Reuters
Israel and Hamas sign Gaza ceasefire and hostage deal
BREAKING NEWS
2 hours ago
Indonesian helper attacked in Tsing Yi, suspected assailant falls to death
BREAKING NEWS
07-10-2025 04:12 HKT
Middle-aged cyclist critically injured in Sheung Shui accident
BREAKING NEWS
06-10-2025 01:10 HKT
Truck passenger trapped after collision at Western District construction site
BREAKING NEWS
01-10-2025 01:54 HKT
Photo: Xinhua
Tourist bus crash in Egypt kills 2 Chinese, injures 3
BREAKING NEWS
29-09-2025 23:28 HKT
logo
(Video)Trump tells world leaders their countries are 'going to hell' in combative UN speech
BREAKING NEWS
24-09-2025 06:24 HKT
Tree falls near Sheung Shui MTR Station, injuring four pedestrians
BREAKING NEWS
22-09-2025 00:29 HKT
Racing officials and jockeys check a section of the track at Sha Tin before deciding the final two races should not go ahead (Sing Tao)
Happy Valley meeting canceled as Typhoon Ragasa looms after Sha Tin washout
BREAKING NEWS
21-09-2025 19:35 HKT
NY girl, 12, killed subway surfing after posting daredevil TikToks
WORLD NEWS
09-10-2025 05:22 HKT
Photo: qatarairways.com
Vegetarian passenger dies after choking on Qatar Airways meal
WORLD NEWS
09-10-2025 03:42 HKT
HK's Bar Leone named world's best bar
HONG KONG NEWS
09-10-2025 00:46 HKT
