logo
City Voices
Trending
Hong Kong
Business
International
Racing
Lifestyle
Showbiz
Sport
Opinion
Games
logo
ePaper
logo
logo
City Voices
Trending
Hong Kong
Business
International
Racing
Lifestyle
Showbiz
Sport
Opinion
Games
menu__iconmenu__iconmenu__icon
INTERNATIONAL
breadcrumb-arrow
WORLD

North Korea to send around 100 athletes to Asian Games in Japan

WORLD
1 hour ago
logo
logo
logo
Asian Games - Hangzhou 2022 - Closing Ceremony - Hangzhou Olympic Sports Centre Stadium, Hangzhou, China - October 8, 2023 A representative of North Korea's team walks with their national flag during the closing ceremony REUTERS/Tingshu Wang/File Photo
Asian Games - Hangzhou 2022 - Closing Ceremony - Hangzhou Olympic Sports Centre Stadium, Hangzhou, China - October 8, 2023 A representative of North Korea's team walks with their national flag during the closing ceremony REUTERS/Tingshu Wang/File Photo

North Korea will send around 100 athletes competing in 14 sports to the Asian Games in Japan later this year, the secretary general of the country's Olympic Committee has told a Tokyo-based newspaper.

ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Relations with Japan are frequently strained and North Korea decided not to send a team to the Tokyo Summer Olympics in 2021, citing the global health crisis.

The size of the team is down on the delegation of 185 athletes across 18 sports that competed at the last Asiad in Hangzhou in 2023, which brought home 11 gold, 18 silver and 10 bronze medals from China.

According to Korean media, Ko Chol Ho told the Choson Sinbo newspaper he hoped the smaller team would win more medals than three years ago.

Pyongyang sharply limited sports participation overseas for its athletes during the pandemic and, as a result, North Korea was also unrepresented at the 2022 and 2026 Winter Olympics.

More than 11,000 athletes from 45 countries are expected to take part in the 20th Asian Games in Nagoya and other cities in Japan's Aichi prefecture from September 19 to October 4.

Reuters

North Korea100 athletesAsian GamesJapan

𝗗𝗼𝘄𝗻𝗹𝗼𝗮𝗱 𝗧𝗵𝗲 𝗦𝘁𝗮𝗻𝗱𝗮𝗿𝗱 𝗔𝗽𝗽 ↓

 

 

 

Top News
Read More
Japan's debt-servicing costs seen at record in next fiscal year, Kyodo reports
FINANCE
21 hours ago
FILE PHOTO: A general view shows Taipei city skyline, including the Taipei 101 skyscraper, with Songshan Airport in the foreground in Taipei, Taiwan February 23, 2026. REUTERS/Ann Wang/File Photo
Heavy rain forecast as Typhoon Saudel girds towards Japan and Taiwan
CHINA
25-08-2026 12:32 HKT
Photo by ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP Konoe employee Taichi Konishi takes a break in a cooling box for workers also known as a "human fridge" at the company's warehouse, a specialist wholesaler of screws and surveying equipment, on a hot day in Higashiosaka, Osaka Prefecture on August 21, 2026.
Cool Japan: Human fridge chills workers in extreme heat
WORLD
25-08-2026 12:16 HKT
Japan earthquake injures dozens
WORLD
23-08-2026 12:55 HKT
General view of cherry blossom trees with Mount Fuji in the background at Lake Kawaguchiko, Fujikawaguchiko, Japan, April 14, 2024. REUTERS/Carlos Perez Gallardo/File Photo
Japan dad ditches 7-year-old for hours to climb Mt Fuji
WORLD
22-08-2026 12:25 HKT
An employee walks past the logo of SK Hynix at its headquarters in Seongnam, South Korea, April 25, 2016. REUTERS
SK Hynix plans memory chip factory in Japan’s Miyagi worth tens of trillions of won, The Hankyoreh reports
INNOVATION
21-08-2026 11:47 HKT
People walk at a shopping area of Shinjuku in Tokyo, Japan, September 11, 2025. REUTERS
Japan’s Core inflation accelerates in July, bolstering case for BOJ rate hike
FINANCE
21-08-2026 10:22 HKT
Visitors look at the 'Girl with a Pearl Earring' painting by Dutch artist Johannes Vermeer alongside the rabbit character Miffy created by Dutch artist Dick Bruna at Nakanoshima Museum of Art in Osaka on August 20, 2026. (Photo by Hiroshi Hiyama / AFP)
'Girl with a Pearl Earring' in Japan, perhaps for the last time
WORLD
20-08-2026 17:29 HKT
A Shinkansen bullet train heads into downtown Tokyo, Japan, April 20, 2021. Picture taken April 20, 2021. REUTERS/Kim Kyung-Hoon/File Photo
Four workers hit and killed by train in Japan
WORLD
20-08-2026 15:24 HKT
Hwasong-17 intercontinental ballistic missiles take part in a nighttime military parade to mark the 90th anniversary of the founding of the Korean People's Revolutionary Army in Pyongyang, North Korea, in this undated photo released by North Korea's Korean Central News Agency (KCNA) on April 26, 2022. KCNA via REUTERS/File Photo
South Korea estimates North Korea has up to 120 nuclear warheads, far above Trump's figure
WORLD
20-08-2026 14:39 HKT
(Online photo)
Sham Shui Po shop owner’s narrow escape sparks warning for MTR station traders
SOCIAL BUZZ
21 hours ago
logo
Over 50 evacuated as fire in Causeway Bay disrupts traffic and trams
NEWS
25-08-2026 12:58 HKT
Taxi stuck sideways in narrow Central alley
SOCIAL BUZZ
24-08-2026 15:55 HKT
Contact Us
About Us
Terms of Use
Privacy Policy Statement
Copyright Policy & License
Ethics Statement
|
Subscriptions
Print Advertising
Digital Advertising
Street Points
Copyright © 2026 The Standard - A division of Sing Tao News Corporation Limited. All rights reserved.