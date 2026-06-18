logo
City Voices
Trending
Hong Kong
Business
International
Racing
Lifestyle
Showbiz
Sport
Opinion
Games
logo
ePaper
logo
logo
City Voices
Trending
Hong Kong
Business
International
Racing
Lifestyle
Showbiz
Sport
Opinion
Games
menu__iconmenu__iconmenu__icon
INTERNATIONAL
breadcrumb-arrow
WORLD

North Korea recalls its ambassador to Britain after sanctions on children's camp, report says

WORLD
1 hour ago
logo
logo
logo
FILE PHOTO - North Korea's embassy to the United Kingdom is seen located in a house in a residential district in west London, Britain March 30, 2013. REUTERS/Paul Hackett/File Photo
FILE PHOTO - North Korea's embassy to the United Kingdom is seen located in a house in a residential district in west London, Britain March 30, 2013. REUTERS/Paul Hackett/File Photo

North Korea has recalled its ambassador to Britain just a month after he took up the post, downgrading diplomatic relations in response to British sanctions on a children's camp, North Korea-focused website NK News reported.

ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Pyongyang's embassy in London said in a statement to NK News it had withdrawn Ambassador Mun Myong Sin and reduced ties to the level of charge d’affaires until Britain lifts sanctions on the Songdowon International Children’s Camp.

In May, London designated the camp as a part of Kremlin-run youth programmes and entities involved in the deportation and indoctrination of Ukrainian children.

The embassy called the move by Britain a "heinous, unethical, politically-motivated provocation" and said London was seeking to tarnish North Korea’s image and undermine its ties with Russia, according to NK News.

North Korea's embassy in Britain did not immediately respond to a Reuters request for comment.

Pyongyang's foreign ministry said in a statement carried by state media in May that the sanctions on the Songdowon camp were a malicious act that London would pay a price for.

It called them groundless and said they damaged the rights and interests of its children, who it said received the "most precious" treatment.

Britain’s Foreign, Commonwealth and Development Office declined to comment to NK News on Mun's status or the reason for his departure.

Britain appointed a new ambassador to North Korea last year, though its embassy in Pyongyang has remained closed since the pandemic.

Reuters

North KoreaambassadorBritainsanctionschildren's camp

𝗗𝗼𝘄𝗻𝗹𝗼𝗮𝗱 𝗧𝗵𝗲 𝗦𝘁𝗮𝗻𝗱𝗮𝗿𝗱 𝗔𝗽𝗽 ↓

 

 

 

Top News
Read More
South Korea's President Lee Jae-myung and South Korea's first lady Kim Hea Kyung arrive before a family photo prior to a gala dinner as part of the G7 summit in Evian-les-Bains, France, June 16, 2026. Ludovic Marin/Pool via REUTERS
South Korea's Lee asks Trump to lead peaceful diplomacy with North Korea
WORLD
20 hours ago
A North Korean soldier stands guard at his guard post inside North Korean territory, in this picture taken from Paju, South Korea, near the demilitarized zone (DMZ) separating the two Koreas, June 17, 2020. REUTERS/Kim Hong-Ji/File Photo
South Korea to shift civilian restricted line at border with North Korea
WORLD
17-06-2026 09:18 HKT
The flag of North Korea is seen in Geneva, Switzerland, June 20, 2017. REUTERS/Pierre Albouy/Files
North Korea's push for dry-field rice reflects drought concerns: experts
WORLD
16-06-2026 14:13 HKT
A North Korean flag flutters at the propaganda village of Gijungdong in North Korea, in this picture taken near the truce village of Panmunjom inside the demilitarized zone (DMZ) separating the two Koreas, South Korea, July 19, 2022. REUTERS/Kim Hong-Ji/Pool
North Korea touts industrial "miracles" as output exceeds targets, state media says
WORLD
16-06-2026 12:35 HKT
Chinese President Xi Jinping shakes hands with North Korean leader Kim Jong Un during Xi's state visit to Pyongyang, North Korea, June 8, 2026, in this picture released by North Korea's official Korean Central News Agency. KCNA via REUTERS
North Korea, China claim wins from Xi visit, but limits remain
CHINA
10-06-2026 17:39 HKT
Photo by STR / KCNA VIA KNS / AFP This picture taken on June 9, 2026 and released by North Korea's official Korean Central News Agency (KCNA) on June 10, 2026 shows North Korean leader Kim Jong Un (centre L) and his wife Ri Sol Ju (L) seeing off China's President Xi Jinping (centre R) and his wife Peng Liyuan during the latter's departure from Pyongyang International Airport.
North Korea says Xi's visit produced 'far-reaching blueprint' for ties
CHINA
10-06-2026 11:00 HKT
Photo by KIM WON JIN / AFP People watch a news program on the visit of China's President Xi Jinping, in the Kaeson Station of the Pyongyang Metro in Pyongyang on June 9, 2026.
What we know about Xi's visit to North Korea
CHINA
09-06-2026 19:21 HKT
North Korean leader Kim Jong Un and Chinese President Xi Jinping shake hands on the day of their bilateral summit in Beijing, China, September 4, 2025 (Reuters/File)
With China's Xi in North Korea, Kim to project confidence, defiance
CHINA
07-06-2026 14:50 HKT
This picture taken on June 3, 2026 and released by North Korea's official Korean Central News Agency (KCNA) on June 4, 2026 shows North Korean leader Kim Jong Un (front R) inspecting the newly-inaugurated nuclear materials production factory at an undisclosed location in North Korea. (Photo by KCNA VIA KNS / AFP)
North Korea's Kim stresses stronger naval nuclear deterrent
WORLD
06-06-2026 18:35 HKT
Chinese President Xi Jinping attends a bilateral meeting at the Great Hall of the People in Beijing, China May 20, 2026. REUTERS/Maxim Shemetov/Pool/File Photo
China's Xi to visit North Korea as Beijing seeks deeper Pyongyang ties
CHINA
05-06-2026 11:51 HKT
Man attacked, robbed of $7 million worth of gold at airport car park
NEWS
10 hours ago
logo
(Video) 2 passengers thrown from taxi and killed in Tsing Sha Highway crash
NEWS
17-06-2026 01:37 HKT
Firefighter who saved life last week dies with wife in Tsing Sha Highway car accident
NEWS
17-06-2026 13:32 HKT
Contact Us
About Us
Terms of Use
Privacy Policy Statement
Copyright Policy & License
Ethics Statement
|
Subscriptions
Print Advertising
Digital Advertising
Street Points
Copyright © 2026 The Standard - A division of Sing Tao News Corporation Limited. All rights reserved.