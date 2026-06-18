North Korea recalls its ambassador to Britain after sanctions on children's camp, report says

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South Korea to shift civilian restricted line at border with North Korea
17-06-2026 09:18 HKT
North Korea's push for dry-field rice reflects drought concerns: experts
16-06-2026 14:13 HKT
North Korea, China claim wins from Xi visit, but limits remain
10-06-2026 17:39 HKT
North Korea says Xi's visit produced 'far-reaching blueprint' for ties
10-06-2026 11:00 HKT
What we know about Xi's visit to North Korea
09-06-2026 19:21 HKT
With China's Xi in North Korea, Kim to project confidence, defiance
07-06-2026 14:50 HKT
North Korea's Kim stresses stronger naval nuclear deterrent
06-06-2026 18:35 HKT
China's Xi to visit North Korea as Beijing seeks deeper Pyongyang ties
05-06-2026 11:51 HKT
(Video) 2 passengers thrown from taxi and killed in Tsing Sha Highway crash
17-06-2026 01:37 HKT