logo
City Voices
Trending
Hong Kong
Business
International
Racing
Lifestyle
Showbiz
Sport
Opinion
Games
logo
ePaper
logo
logo
City Voices
Trending
Hong Kong
Business
International
Racing
Lifestyle
Showbiz
Sport
Opinion
Games
menu__iconmenu__iconmenu__icon
INTERNATIONAL
breadcrumb-arrow
WORLD

Brazilian woman falls into manhole after thieves loosened cover, narrowly escapes death

WORLD
5 mins ago
logo
logo
logo

A 31-year-old woman in Brazil fell into a deep sewer after stepping on a loosened manhole cover that had been tampered with by two men attempting to steal it, CCTV footage shows.

ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Fabiana Rosa, a chef, was walking to work when the cover flipped open, causing her to drop straight into the dark hole. The cover then flipped back into place, sealing her inside with sewage water up to her chest. A passing motorcyclist saw the incident and helped lift the heavy cover, pulling her out.

+5

Rosa suffered injuries to her forehead, arms, legs, chest and back and remains in hospital. "I really thought I was going to die in there. The water quickly reached my chest and the hole was very deep," she told Brazilian media.

Police reviewing footage saw two suspects tampering with the cover shortly before the incident. They are still at large.

Brazil manhole accident attempted theft

𝗗𝗼𝘄𝗻𝗹𝗼𝗮𝗱 𝗧𝗵𝗲 𝗦𝘁𝗮𝗻𝗱𝗮𝗿𝗱 𝗔𝗽𝗽 ↓

 

 

 

Top News
Read More
Wazen Ferreira, a local journalist of the Penha slum complex, points out at the place where Brazil’s police operation aimed to neutralize the local leadership of the Comando Vermelho gang last October. REUTERS/Pilar Olivares
Who are the CV and PCC, Brazil's most powerful crime groups?
WORLD
29-05-2026 16:35 HKT
Brazil's Lula starts radiation after early-stage skin cancer diagnosis
WORLD
26-05-2026 04:44 HKT
A humpback whale breaches the surface off the southern Japanese island of Okinawa February 13, 2007. REUTERS/Issei Kato/
Humpback whales make record swims between Australia and Brazil
WORLD
20-05-2026 19:16 HKT
Photo: Reuters
Brazil grants visa-free entry for Chinese citizens from May 11
CHINA
08-05-2026 02:49 HKT
China’s national flag flutters in the wind lit by sunrise in Beijing, China, November 20, 2025. REUTERS/Maxim Shemetov
China's record purchase boosts Brazil monthly oil exports to second-highest
FINANCE
09-04-2026 10:10 HKT
logo
(Video) Dashcam footage reveals moment Brazilian bridge collapses as families demand justice
WORLD
22-03-2026 22:41 HKT
Photo by EVARISTO SA / AFP. A young student uses her mobile phone at a public school in Planaltina, Brasilia on March 16, 2026.
Brazil starts to restrict minors' access to social media
WORLD
18-03-2026 10:02 HKT
Model Gisele Bundchen poses during a photo wall session with media during the Watches and Wonders fair in Geneva, Switzerland, April 9, 2024. REUTERS/Pierre Albouy
Meta sues Brazil, China advertisers over celebrity deepfake scams
CHINA
27-02-2026 14:04 HKT
Photo by MAURO PIMENTEL / AFP This photo illustration shows the social media platform X (former Twitter) app on a smartphone in Rio de Janeiro, Brazil on September 18, 2024.
Brazil orders X to 'immediately' block Grok sexualized deepfakes
WORLD
12-02-2026 15:03 HKT
Lightning strike injures 89 at rally for Brazil's former president
WORLD
28-01-2026 02:38 HKT
(file photo)
Pakistani teacher charged over nude selfies sent to Form One student
NEWS
16 hours ago
(File Photo)
Typhoon signals depend on low-pressure system’s track and speed, say HKO
NEWS
01-06-2026 20:17 HKT
Former Hong Kong weather chief beats record heatwave without air conditioning
NEWS
13 hours ago
Contact Us
About Us
Terms of Use
Privacy Policy Statement
Copyright Policy & License
Ethics Statement
|
Subscriptions
Print Advertising
Digital Advertising
Street Points
Copyright © 2026 The Standard - A division of Sing Tao News Corporation Limited. All rights reserved.