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FINANCE

Petrobras produces, sells first CORSIA-certified soybean SAF batch

FINANCE
43 mins ago
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A view shows the logo of Brazilian state-run oil firm Petrobras in Rio de Janeiro, Brazil June 5, 2025. REUTERS
A view shows the logo of Brazilian state-run oil firm Petrobras in Rio de Janeiro, Brazil June 5, 2025. REUTERS

Brazil’s state-run oil firm Petrobras said on Wednesday it has produced and sold its first batch of sustainable aviation fuel (SAF) made from soybean oil sourced from Bunge and certified under the CORSIA low ILUC risk standard, in what it said was a global first.

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The 3,800 cubic meter batch was produced at the Duque de Caxias refinery in Rio de Janeiro using co-processing technology, with 1% renewable content, and distributed by Vibra, it said.

Reuters

PetrobrasBrazilSustainable Aviation Fuel

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