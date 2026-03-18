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Philippines' Marcos puts brakes on transport fare hike

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1 hour ago
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Photo by JAM STA ROSA / AFP Philippine President Ferdinand Marcos Jr (R) interacts with a tricycle driver during the distribution of a fuel subsidy in Manila on March 17, 2026.
Photo by JAM STA ROSA / AFP Philippine President Ferdinand Marcos Jr (R) interacts with a tricycle driver during the distribution of a fuel subsidy in Manila on March 17, 2026.
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Photo by JAM STA ROSA / AFP Tricycle drivers queue for the distribution of a fuel subsidy in Manila on March 17, 2026.
Cash handouts, fare hikes as Philippines battles soaring fuel costs
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South Korean President Lee Jae Myung speaks next to Brazilian President Luiz Inacio Lula da Silva (not pictured) during their joint press conference after meeting at the presidential Blue House in Seoul, South Korea, February 23, 2026. JEON HEON-KYUN/Pool via REUTERS
South Korea's Lee to visit Singapore and the Philippines from March 1 to 4
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27-02-2026 09:22 HKT
Members of the religious group Iglesia ni Cristo (Church of Christ) attend the first of a three-day anti-corruption protest at the Quirino Grandstand, Manila, Philippines, November 16, 2025. REUTERS/Noel Celis/file
Filipinos protest corruption on anniversary of Marcos's ouster
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25-02-2026 20:54 HKT
Photo by NOEL CELIS / POOL / AFP This file photo taken on January 30, 2017 shows Philippine President Rodrigo Duterte (L) listening to Ronald Dela Rosa (R), then-director general of the Philippine National Police (PNP), during a press conference at the Malacanang palace in Manila.
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20-02-2026 15:47 HKT
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Ex-Philippine leader Duterte faces pre-trial ICC hearing
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20-02-2026 12:17 HKT
Philippine Vice President Sara Duterte delivers a statement following her impeachment by the lower house of the Congress, in her office at Mandaluyong City, Metro Manila, Philippines, February 7, 2025. REUTERS/Eloisa Lopez/ File Photo
Fourth impeachment complaint filed against Philippine VP Duterte
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19-02-2026 15:59 HKT
Philippine Vice President Sara Duterte announces her intention to run for the country's presidency in 2028 during a press conference in Mandaluyong, Metro Manila on February 18, 2026. (Photo by Jam STA ROSA / AFP)
Philippines VP Sara Duterte announces 2028 presidential run
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18-02-2026 15:37 HKT
National flags are placed outside a room where Philippine Finance Secretary Carlos Dominguez and China's Commerce Minister Gao Hucheng address reporters after their meeting in Beijing, China, January 23, 2017. REUTERS/Damir Sagolj
Philippines says takes exception to China embassy comment on job losses
CHINA
17-02-2026 10:44 HKT
Photo by NOEL CELIS / POOL / AFP This file photo taken on January 30, 2017 shows Philippine President Rodrigo Duterte (L) listening to Ronald Dela Rosa (R), then-director general of the Philippine National Police (PNP), during a press conference at the Malacanang palace in Manila.
Philippines senators named 'co-perpetrators' in Duterte ICC case
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14-02-2026 14:50 HKT
Philippine President Ferdinand Marcos Jr. look on before the 28th ASEAN Plus Three Summit in Kuala Lumpur, Malaysia, Monday, Oct. 27, 2025. Vincent Thian/Pool via REUTERS
Philippine Congress dismisses impeachment complaints against Marcos
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