logo
News
Comment
Business & Innovation
Property
Racing
Education
Arts & Lifestyle
Entertainment
Sports
Brain Teaser
logo
ePaper
logo
logo
News
Comment
Business & Innovation
Property
Racing
Education
Arts & Lifestyle
Entertainment
Sports
Brain Teaser
menu__iconmenu__icon
NEWS
breadcrumb-arrow
WORLD NEWS

What's behind the latest fighting between Afghanistan and Pakistan?

WORLD NEWS
27-02-2026 18:01 HKT
logo
logo
logo
Taliban soldiers load a rocket launcher in a vehicle, following exchanges of fire between Pakistan and Afghanistan forces, near Torkham border in Afghanistan, February 27, 2026. REUTERS/Stringer
Taliban soldiers load a rocket launcher in a vehicle, following exchanges of fire between Pakistan and Afghanistan forces, near Torkham border in Afghanistan, February 27, 2026. REUTERS/Stringer
behindfightingAfghanistanPakistan

Download The Standard app to stay informed with news, updates, and significant events:

https://www.thestandard.com.hk/appdownload

Top News
Read More
Photo by AIMAL ZAHIR / AFP A Taliban security personnel operating an anti-aircraft gun keeps watch for Pakistani airstrikes near the Torkham border crossing between Afghanistan and Pakistan in the Nangarhar province on February 27, 2026 following overnight cross-border fighting between the two countries.
China calls for Afghanistan-Pakistan ceasefire
CHINA NEWS
27-02-2026 18:12 HKT
Photo by AIMAL ZAHIR / AFP Taliban security personnel stand guard near the Torkham border crossing between Afghanistan and Pakistan in the Nangarhar province on February 27, 2026.
Pakistan bombs Kabul in 'open war' on Afghanistan's Taliban govt
WORLD NEWS
27-02-2026 15:54 HKT
Photo by STR / KCNA VIA KNS / AFP. This picture taken on February 13, 2026 and released by North Korea's official Korean Central News Agency (KCNA) on February 14, 2026 shows North Korean leader Kim Jong Un inspecting the under-construction Memorial Museum of Combat Feats in Pyongyang.
N. Korea's Kim praises bravery of soldiers fighting for Russia
WORLD NEWS
14-02-2026 16:16 HKT
Photo by - / AFP Taliban security personnel stand guard at a blast site following an explosion in the Shahr-e Naw area of Kabul on January 19, 2026.
Beijing urges Afghanistan to protect Chinese citizens after bombing
CHINA NEWS
20-01-2026 15:20 HKT
An Afghan woman lights fire to cook food at a makeshift kitchen in Markhor-e-Sufla village, Herat, Afghanistan October 26, 2024. REUTERS/Sayed Hassib
'Content to die': Afghanistan's hunger crisis worsened by winter, aid cuts
WORLD NEWS
20-01-2026 13:34 HKT
5 Pakistani police personnel killed in bombing, shooting attack
WORLD NEWS
24-12-2025 04:20 HKT
A man drives past a military vehicle heading towards the border, amid deadly clashes between Thailand and Cambodia along a disputed border area, in Srei Snam, Siem Reap Province, Cambodia, December 10, 2025. REUTERS/Kim Hong-Ji
Trump says he will make telephone call to stop renewed Thailand-Cambodia fighting
WORLD NEWS
10-12-2025 10:15 HKT
Photo by WAKIL KOHSAR / AFP In this photograph taken on August 3, 2025, a general view shows residential houses on a hillside in Afghanistan's capital Kabul.
Abortion in Afghanistan: 'My mother crushed my stomach with a stone'
WORLD NEWS
05-12-2025 13:53 HKT
Taliban acting Foreign Minister Amir Khan Muttaqi speaks during a news conference in Kabul Afghanistan September 14, 2021. Picture taken September 14, 2021.REUTERS/Stringer
Afghan Taliban vow border cooperation after Tajikistan says attacks killed five Chinese
CHINA NEWS
02-12-2025 16:54 HKT
Female firefighter Syeda Masooma Zaidi, right back, arrives with her team members to attend a routine training session, at the compound of their office in Karachi, Pakistan, Friday, Oct. 10, 2025. Fareed Khan/AP
Women make inroads in Pakistan as they become firefighters and barriers slowly fall
WORLD NEWS
08-11-2025 19:26 HKT
Smoke rises following an explosion in Tehran, Iran February 28, 2026 in this screen grab taken from video. WANA (West Asia News Agency)/Handout via REUTERS
US and Israel launch "pre-emptive" attack against Iran
WORLD NEWS
28-02-2026 14:58 HKT
(File photo from Reuters)
Dubai International Airport suspends all flights amid rising Middle East tensions; Hong Kong-Europe tours via Dubai affected
HONG KONG NEWS
18 hours ago
U.S. President Donald Trump visits a Whataburger in Corpus Christi, Texas, U.S., February 27, 2026. REUTERS/Elizabeth Frantz
Trump warns some Americans may die amid US strikes in Iran
WORLD NEWS
22 hours ago
Contact Us
About Us
Terms of Use
Privacy Policy Statement
Copyright Policy & License
Ethics Statement
|
Subscriptions
Print Advertising
Digital Advertising
Street Points
Copyright © 2026 The Standard - A division of Sing Tao News Corporation Limited. All rights reserved.