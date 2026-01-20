logo
News
Comment
Business & Innovation
Property
Racing
Education
Arts & Lifestyle
Entertainment
Sports
Brain Teaser
logo
ePaper
logo
logo
News
Comment
Business & Innovation
Property
Racing
Education
Arts & Lifestyle
Entertainment
Sports
Brain Teaser
menu__iconmenu__icon
NEWS
breadcrumb-arrow
CHINA NEWS

Beijing urges Afghanistan to protect Chinese citizens after bombing

CHINA NEWS
1 hour ago
logo
logo
logo
Photo by - / AFP Taliban security personnel stand guard at a blast site following an explosion in the Shahr-e Naw area of Kabul on January 19, 2026.
Photo by - / AFP Taliban security personnel stand guard at a blast site following an explosion in the Shahr-e Naw area of Kabul on January 19, 2026.
BeijingAfghanistanChinese citizensbombing

Download The Standard app to stay informed with news, updates, and significant events:

https://www.thestandard.com.hk/appdownload

Top News
Read More
An Afghan woman lights fire to cook food at a makeshift kitchen in Markhor-e-Sufla village, Herat, Afghanistan October 26, 2024. REUTERS/Sayed Hassib
'Content to die': Afghanistan's hunger crisis worsened by winter, aid cuts
WORLD NEWS
3 hours ago
Canada's Prime Minister Mark Carney inspects the honour guard upon his arrival at Beijing Capital International Airport, during the first visit by a Canadian Prime Minister to China since 2017, in Beijing, China January 14, 2026. REUTERS/Carlos Osorio
China's top diplomat calls Carney visit 'turning point' in ties
CHINA NEWS
15-01-2026 12:40 HKT
Figurines with computers and smartphones are seen in front of the words "Cyber Security" in this illustration taken, February 19, 2024. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo
Beijing tells Chinese firms to stop using US, Israeli cybersecurity software, sources say
CHINA NEWS
14-01-2026 17:46 HKT
South Korea's President Lee Jae Myung (L) and his wife Kim Hea Kyung (2nd L) take a selfie with China's President Xi Jinping (2nd R) and his wife Peng Liyuan (R) after a dinner at the Great Hall of the People in Beijing on January 5, 2026. (AFP)
South Korea's Lee snaps Xi selfie with Chinese 'backdoor' phone
CHINA NEWS
06-01-2026 12:44 HKT
Ireland's Taoiseach Micheal Martin arrives at a European Union leaders' summit in Brussels, Belgium, December 18, 2025. (Reuters)
Irish PM arrives in China for trade talks
CHINA NEWS
04-01-2026 20:34 HKT
File Photo
China's national legislature to convene annual session on March 5
CHINA NEWS
27-12-2025 11:46 HKT
Photo: Reuters
Beijing Condemns US$11 Billion US Arms Sale to Taiwan
CHINA NEWS
19-12-2025 02:00 HKT
FILE PHOTO: A Ukrainian national flag waves in front of the Independence Monument, amid Russia's attack on Ukraine, in Kyiv, Ukraine November 26, 2025. REUTERS/Valentyn Ogirenko/File Photo
Senior Ukraine diplomat in Beijing for talks: Kyiv
WORLD NEWS
18-12-2025 18:05 HKT
Emperor Cinemas
Emperor Cinemas to open third Beijing theater in 2027
MARKET
15-12-2025 20:13 HKT
A Chinese national flag is hoisted at the Chinese embassy in Tokyo, Japan November 18, 2025. REUTERS/Issei Kato
Beijing protests 'political' UK sanctions on Chinese cyber firms
CHINA NEWS
10-12-2025 17:22 HKT
Mainland student admits faking TOEFL score to graduate from Lingnan University
HONG KONG NEWS
23 hours ago
Nine-degree temperature plunge to grip Hong Kong
HONG KONG NEWS
19-01-2026 13:14 HKT
Runner carrying baby disqualified from Standard Chartered Hong Kong Marathon
HONG KONG NEWS
19-01-2026 16:33 HKT
Contact Us
About Us
Terms of Use
Privacy Policy Statement
Copyright Policy & License
Ethics Statement
|
Subscriptions
Print Advertising
Digital Advertising
Street Points
Copyright © 2026 The Standard - A division of Sing Tao News Corporation Limited. All rights reserved.