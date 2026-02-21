ChatGPT-maker OpenAI considered alerting Canadian police about school shooting suspect months ago

Read More
UK police hold ex-prince Andrew for hours in misconduct probe
20-02-2026 10:01 HKT
OpenAI's Altman says world 'urgently' needs AI regulation
19-02-2026 17:11 HKT
Canada revises express entry immigration rules, adds military roles
19-02-2026 15:34 HKT
India's Tata signs up OpenAI as customer for data centre business
19-02-2026 15:24 HKT
China confirms visa-free access for Canada, UK visitors from Feb 17
15-02-2026 18:35 HKT
Woman dies after Thailand school shooting: police
12-02-2026 11:27 HKT