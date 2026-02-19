Canada revises express entry immigration rules, adds military roles

Read More
China confirms visa-free access for Canada, UK visitors from Feb 17
15-02-2026 18:35 HKT
Canada police say 18-year-old carried out mass shooting
12-02-2026 09:56 HKT
Ten dead after shooter opens fire at Canadian high school
11-02-2026 10:25 HKT
In show of support, Canada, France open consulates in Greenland
06-02-2026 13:14 HKT
Trump suggests 'softer touch' needed on immigration
05-02-2026 13:02 HKT
'Nothing normal' in dealing with US, Carney tells Canada parliament
28-01-2026 13:59 HKT