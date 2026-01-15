logo
News
Comment
Business & Innovation
Property
Racing
Education
Arts & Lifestyle
Entertainment
Sports
Brain Teaser
logo
ePaper
logo
logo
News
Comment
Business & Innovation
Property
Racing
Education
Arts & Lifestyle
Entertainment
Sports
Brain Teaser
menu__iconmenu__icon
NEWS
breadcrumb-arrow
WORLD NEWS

Musk's Grok barred from undressing images after global backlash

WORLD NEWS
1 hour ago
logo
logo
logo
A poster featuring an image of US billionaire and businessman Elon Musk, calling for users of his X social media platform to delete their accounts due to the AI chatbot Grok's image-creation feature, is pictured installed in a bus stop by activists from UK collective 'Everyone Hates Elon', in London on January 13, 2026. (Photo by JUSTIN TALLIS / AFP)
A poster featuring an image of US billionaire and businessman Elon Musk, calling for users of his X social media platform to delete their accounts due to the AI chatbot Grok's image-creation feature, is pictured installed in a bus stop by activists from UK collective 'Everyone Hates Elon', in London on January 13, 2026. (Photo by JUSTIN TALLIS / AFP)
MuskGrokbarredundressing imagesglobal backlash

Download The Standard app to stay informed with news, updates, and significant events:

https://www.thestandard.com.hk/appdownload

Top News
Read More
xAI and Grok logos are seen in this illustration taken, February 16, 2025. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo
Malaysia to take legal action against X over Grok AI concerns
WORLD NEWS
13-01-2026 17:12 HKT
People stand near flowers laid as a tribute at Bondi Beach to honour the victims of a mass shooting that targeted a Hanukkah celebration at Bondi Beach on Sunday, in Sydney, Australia, December 16, 2025. REUTERS/Flavio Brancaleone/File Photo
Top Australian writers' festival cancelled after Palestinian author barred
WORLD NEWS
13-01-2026 16:23 HKT
Defense Secretary Pete Hegseth arrives for a classified briefing with senators on the situation in Venezuela, at the Capitol in Washington, Wednesday, Jan. 7, 2026. (AP Photo/J. Scott Applewhite)
Pentagon is embracing Musk's Grok AI chatbot as it draws global outcry
WORLD NEWS
13-01-2026 13:03 HKT
xAI logo is seen near computer motherboard in this illustration taken January 8, 2024. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration
Musk's xAI raises US$20 billion in upsized Series E funding round
TECH & STARTUP
07-01-2026 15:14 HKT
Elon Musk attends the opening ceremony of the new Tesla Gigafactory for electric cars in Gruenheide, Germany, March 22, 2022. Patrick Pleul/Pool via REUTERS
Musk wins appeal that restores 2018 Tesla pay deal now worth about $139 billion
WORLD NEWS
20-12-2025 10:25 HKT
Photo by JEREMY PIPER / POOL / AFP Mourners watch a live feed of the funeral of rabbi Eli Schlanger, who was killed in the December 14 Bondi beach shooting attack, outside the Chabad of Bondi Synagogue in Sydney on December 17, 2025.
Grok spews misinformation about deadly Australia shooting
WORLD NEWS
17-12-2025 10:44 HKT
FILE PHOTO: SpaceX logo and Elon Musk photo are seen in this illustration taken, December 19, 2022. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo
Musk signals plan to launch IPO for SpaceX
WORLD NEWS
12-12-2025 11:10 HKT
FILE PHOTO: SpaceX logo and Elon Musk photo are seen in this illustration taken, December 19, 2022. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo
Musk hints at possible SpaceX IPO in X post after media reports
WORLD NEWS
11-12-2025 15:45 HKT
Teenagers pose for a photo while holding smartphones in front of a X logo in this illustration taken September 11, 2025. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo
Based in US or Nigeria? Musk's X erupts over location feature
WORLD NEWS
25-11-2025 12:15 HKT
xAI and Grok logos are seen in this illustration taken, February 16, 2025. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo
Musk's Grokipedia leans on 'questionable' sources, study says
WORLD NEWS
15-11-2025 12:55 HKT
‘Major Cold’: Intense winter monsoon to bring three days of chill after Jan 20
HONG KONG NEWS
14-01-2026 13:28 HKT
Hong Kong passport ranks 15th globally, highest since 2014
HONG KONG NEWS
18 hours ago
21-year-old boss gives staff gold, cash rewards at company dinner
CHINA NEWS
12-01-2026 07:49 HKT
Contact Us
About Us
Terms of Use
Privacy Policy Statement
Copyright Policy & License
Ethics Statement
|
Subscriptions
Print Advertising
Digital Advertising
Street Points
Copyright © 2026 The Standard - A division of Sing Tao News Corporation Limited. All rights reserved.