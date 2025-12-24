logo
News
Comment
Business & Innovation
Property
Racing
Education
Arts & Lifestyle
Entertainment
Sports
Brain Teaser
logo
ePaper
logo
logo
News
Comment
Business & Innovation
Property
Racing
Education
Arts & Lifestyle
Entertainment
Sports
Brain Teaser
menu__iconmenu__icon
NEWS
breadcrumb-arrow
WORLD NEWS

'We are ghosts': Britain's migrant night workers

WORLD NEWS
1 hour ago
logo
logo
logo
Leandro Cristovao, 36, from Angola, warehouse worker at Natures Choice poses at New Covent Garden Market in London on November 11, 2025. (AFP)
Leandro Cristovao, 36, from Angola, warehouse worker at Natures Choice poses at New Covent Garden Market in London on November 11, 2025. (AFP)
Britainmigrantnight worker

Download The Standard app to stay informed with news, updates, and significant events:

https://www.thestandard.com.hk/appdownload

Top News
Read More
Photo by TOBY SHEPHEARD / AFP Judith Munyonga, 44, from Zimbabwe, a night carer at Abbots Care poses for a photograph following an interview with AFP at Abbots Care's head office, in St Albans, on November 20, 2025.
'We are ghosts': Britain's migrant night workers
WORLD NEWS
19-12-2025 13:24 HKT
Cash seized by Britain's National Crime Agency as part of Operation Destabilise is seen in this undated handout photo. National Crime Agency/Handout via REUTERS/File Photo
Money laundering networks lead from Britain to Russia, UK says
WORLD NEWS
21-11-2025 10:01 HKT
Photo by HAKIM MUSTAPHA / AFP Rohingya migrant Iman Shorif (C) drinks water as he sits after his rescue at a jetty, days after his boat carrying migrants from Myanmar capsized near the Malaysia–Thailand border, in Langkawi on November 11, 2025.
Malaysia scrambles to find anyone 'still alive' after migrant shipwreck
WORLD NEWS
12-11-2025 19:20 HKT
Britain's Prime Minister Keir Starmer and Britain’s Prince William, Prince of Wales, attend a meeting ahead of the Earthshot Prize 2025 awards ceremony at the Museum of Tomorrow in Rio de Janeiro, Brazil, November 5, 2025. Roberto Filho/Pool via REUTERS
Britain's Prince William calls for optimism on environment at EarthShot Prize event
WORLD NEWS
06-11-2025 15:31 HKT
A member of the media shows the front page of a newspaper outside the entrance to the Royal Lodge, a large property on the estate surrounding Windsor Castle, where Andrew, the younger brother of Britain's King Charles lives, in Windsor, Britain, October 31, 2025. REUTERS/Suzanne Plunkett
Andrew's banishment from royal life welcomed by press and politicians in Britain
WORLD NEWS
31-10-2025 19:43 HKT
Photo by JUSTIN TALLIS / AFP Clock mechanic Huw Smith inspects the internal side of the clock face, inside the Elizabeth Tower, commonly known by the name of the clock's largest bell, Big Ben, in the Houses of Parliament in London on October 22, 2025.
Precision timing for Britain's Big Ben as clocks go back
WORLD NEWS
24-10-2025 17:54 HKT
Britain takes aim at Apple and Google's dominance in smartphones
WORLD NEWS
22-10-2025 22:55 HKT
Duhapa holds her 7-month-old daughter Quinn at their family home in Irosin, Luzon Island, Philippines, a day before leaving for Taiwan to find work, March 15, 2025. REUTERS/Ann Wang
Left behind: A Filipina migrant mother's struggle in Taiwan
CHINA NEWS
21-10-2025 10:29 HKT
MUMBAI, INDIA - OCTOBER 9: British Prime Minister Keir Starmer is greeted by Prime Minister of India Narendra Modi, on his arrival at Raj Bhavan on October 9, 2025 in Mumbai, India. Leon Neal/Pool via REUTERS
India's Modi, Britain's Starmer push for benefits from trade deal to add jobs
WORLD NEWS
09-10-2025 20:05 HKT
A welder works in the welding bay at Rheinmetall Bae Systems Land (RBSL) where production of the new mechanised infantry vehicle begins in Telford, Britain, March 27, 2023. REUTERS/Molly Darlington/File Photo
Britain shortlists 82 jobs for temporary work visas to tackle labour gaps
WORLD NEWS
09-10-2025 19:07 HKT
MTR announces ban on electric mobility devices starting Jan 1
HONG KONG NEWS
23-12-2025 20:07 HKT
HK tourist killed in Kanas ski resort avalanche in Xinjiang
HONG KONG NEWS
23-12-2025 20:52 HKT
Six arrested over credit card theft in Wan Chai bars
HONG KONG NEWS
7 hours ago
Contact Us
About Us
Terms of Use
Privacy Policy Statement
Copyright Policy & License
Ethics Statement
|
Subscriptions
Print Advertising
Digital Advertising
Street Points
Copyright © 2025 The Standard - A division of Sing Tao News Corporation Limited. All rights reserved.