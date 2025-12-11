logo
News
Comment
Business & Innovation
Property
Racing
Education
Arts & Lifestyle
Entertainment
Sports
Brain Teaser
logo
ePaper
logo
logo
News
Comment
Business & Innovation
Property
Racing
Education
Arts & Lifestyle
Entertainment
Sports
Brain Teaser
menu__iconmenu__icon
NEWS
breadcrumb-arrow
WORLD NEWS

Australia leader defends social media ban as teens brag about staying online

WORLD NEWS
9 mins ago
logo
logo
logo
A teenager poses holding a mobile phone displaying a message from TikTok as law banning social media for users under 16 in Australia takes effect, in Sydney, Australia, December 10, 2025. REUTERS/Hollie Adams
A teenager poses holding a mobile phone displaying a message from TikTok as law banning social media for users under 16 in Australia takes effect, in Sydney, Australia, December 10, 2025. REUTERS/Hollie Adams
AustraliaAlbanesesocial media banteensbragstaying online

Download The Standard app to stay informed with news, updates, and significant events:

https://www.thestandard.com.hk/appdownload

Top News
Read More
Photo by - / COURTESY OF ANDREW MACKAY / AFP This frame grab taken from video footage provided by Andrew Mackay on December 10, 2025 shows a bull and a horse inside the Australian lawmaker’s house in Darwin.
Moo dunnit? Dog lets bull, horse into living room in Australia
WORLD NEWS
17 hours ago
A girl poses holding her phone after an interview discussing Australia's social media ban for users under 16, which is scheduled to take effect on December 10, in Sydney, Australia, November 22, 2025. REUTERS/Hollie Adams
'This is the end': Australian teens mourn loss of social media as ban begins
WORLD NEWS
20 hours ago
Photo by SAEED KHAN / AFP This photo taken on November 7, 2025 shows Mia Bannister, mother of the late 14-year-old Ollie Hughes, speaking during an interview in Sydney.
Australian mum of late teen says social media ban 'bittersweet'
WORLD NEWS
21 hours ago
A teenager poses holding a mobile phone as law banning social media for users under 16 in Australia takes effect, in Sydney, Australia, December 10, 2025. REUTERS/Hollie Adams
Australia begins enforcing world-first teen social media ban
WORLD NEWS
10-12-2025 09:02 HKT
People use their mobile phones, ahead of new law banning social media for users under 16 in Australia, at dusk in Brisbane, Australia, December 8, 2025. REUTERS/Hollie Adams
From Australia to Europe, countries move to curb children's social media access
WORLD NEWS
09-12-2025 16:12 HKT
Instagram, TikTok, Snapchat, Kick, YouTube, Facebook, Twitch, Reddit, Threads and X applications are displayed on a mobile phone ahead of new law banning social media for users under 16 in Australia, in this picture illustration taken on December 9, 2025. REUTERS/Hollie Adams/Illustration
Reddit says Australia's under-16 social media ban 'legally erroneous'
WORLD NEWS
09-12-2025 10:26 HKT
Photo by WILLIAM WEST / AFP A photo taken on November 18, 2025 shows Zoe Jones with her 12-year-old influencer daughter Ava in Melbourne.
TikTok to comply with 'upsetting' Australian under-16 ban
WORLD NEWS
05-12-2025 16:32 HKT
Oprah Winfrey speaks, Sept. 19, 2024, in Farmington Hills, Mich. (AP Photo/Paul Sancya, File)
Oprah Winfrey praises Australia's social media ban for children
WORLD NEWS
05-12-2025 14:19 HKT
Photo by KIRILL KUDRYAVTSEV / AFP This photo illustration created on January 9, 2025, in Frankfurt am Main, western Germany, shows US online social media and social networking service Facebook logo displayed on a smartphone in front of the media giant Meta's logo on a laptop screen.
Meta starts removing under-16s from social media in Australia
WORLD NEWS
04-12-2025 10:23 HKT
Photo by DAVID GRAY / AFP This photo taken on October 30, 2025 shows 10-year-old Bianca Navarro lying on the floor as she watches a show on YouTube at her home in western Sydney.
YouTube attacks Australia's world-first social media ban
WORLD NEWS
03-12-2025 10:00 HKT
Taxi driver fined $4,300 over dispute after taking longer route
HONG KONG NEWS
08-12-2025 14:16 HKT
Cathay Pacific flight to Melbourne forced to return after tire blowout
HONG KONG NEWS
17 hours ago
CupNoodles Museum to close in January after four-year run
HONG KONG NEWS
16 hours ago
Contact Us
About Us
Terms of Use
Privacy Policy Statement
Copyright Policy & License
Ethics Statement
|
Subscriptions
Print Advertising
Digital Advertising
Street Points
Copyright © 2025 The Standard - A division of Sing Tao News Corporation Limited. All rights reserved.