Reddit says Australia's under-16 social media ban 'legally erroneous'

Read More
TikTok to comply with 'upsetting' Australian under-16 ban
05-12-2025 16:32 HKT
Oprah Winfrey praises Australia's social media ban for children
05-12-2025 14:19 HKT
Meta starts removing under-16s from social media in Australia
04-12-2025 10:23 HKT
YouTube attacks Australia's world-first social media ban
03-12-2025 10:00 HKT
Australia rolls out AI roadmap, steps back from tougher rules
02-12-2025 11:40 HKT
Australia set to overhaul environment laws in deal with Greens
27-11-2025 11:39 HKT
Australian teenagers ask High Court to block social media ban
26-11-2025 16:54 HKT
Man dies in fall from Hong Kong airport departure level
08-12-2025 03:46 HKT