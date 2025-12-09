logo
From Australia to Europe, countries move to curb children's social media access

WORLD NEWS
20 mins ago
logo
logo
logo
People use their mobile phones, ahead of new law banning social media for users under 16 in Australia, at dusk in Brisbane, Australia, December 8, 2025. REUTERS/Hollie Adams
People use their mobile phones, ahead of new law banning social media for users under 16 in Australia, at dusk in Brisbane, Australia, December 8, 2025. REUTERS/Hollie Adams
Instagram, TikTok, Snapchat, Kick, YouTube, Facebook, Twitch, Reddit, Threads and X applications are displayed on a mobile phone ahead of new law banning social media for users under 16 in Australia, in this picture illustration taken on December 9, 2025. REUTERS/Hollie Adams/Illustration
Reddit says Australia's under-16 social media ban 'legally erroneous'
WORLD NEWS
6 hours ago
The Advisory Committee on Immunization Practices (ACIP) meets to discuss childhood vaccine schedule at the Centers for Disease Control and Prevention in Atlanta, Georgia, U.S., December 5, 2025. REUTERS/Alyssa Pointe
Kennedy's advisers scrap hepatitis B vaccine guidance for most children in major policy shift
WORLD NEWS
06-12-2025 10:28 HKT
Photo by WILLIAM WEST / AFP A photo taken on November 18, 2025 shows Zoe Jones with her 12-year-old influencer daughter Ava in Melbourne.
TikTok to comply with 'upsetting' Australian under-16 ban
WORLD NEWS
05-12-2025 16:32 HKT
Oprah Winfrey speaks, Sept. 19, 2024, in Farmington Hills, Mich. (AP Photo/Paul Sancya, File)
Oprah Winfrey praises Australia's social media ban for children
WORLD NEWS
05-12-2025 14:19 HKT
Photo by KIRILL KUDRYAVTSEV / AFP This photo illustration created on January 9, 2025, in Frankfurt am Main, western Germany, shows US online social media and social networking service Facebook logo displayed on a smartphone in front of the media giant Meta's logo on a laptop screen.
Meta starts removing under-16s from social media in Australia
WORLD NEWS
04-12-2025 10:23 HKT
A person walks past Royal Mint Court, the proposed site of the new Chinese embassy, in London, Britain, November 21, 2025. REUTERS/Toby Melville
UK delays decision for third time on China's plan for Europe's largest embassy
CHINA NEWS
03-12-2025 15:57 HKT
Photo by DAVID GRAY / AFP This photo taken on October 30, 2025 shows 10-year-old Bianca Navarro lying on the floor as she watches a show on YouTube at her home in western Sydney.
YouTube attacks Australia's world-first social media ban
WORLD NEWS
03-12-2025 10:00 HKT
A destroyed car lies near apartment buildings damaged by Russian military strike, amid Russia's attack on Ukraine, in the frontline town of Kostiantynivka in Donetsk region, Ukraine November 28, 2025. Oleg Petrasiuk/Press Service of the 24th King Danylo Separate Mechanized Brigade of the Ukrainian Armed Forces/Handout via REUTERS
Trump's push to end Ukraine war raises fears of 'ugly deal' for Europe
WORLD NEWS
02-12-2025 16:17 HKT
Photo by EYAD BABA / AFP Palestinian children wearing goggles and holding a joy stick experience virtual reality as a medical technology support team launches an initiative in the city of Al-Zawayda, in the central Gaza Strip on November 30, 2025
VR headsets take war-scarred children to world away from Gaza
WORLD NEWS
02-12-2025 15:02 HKT
A view of the Central Business District (CBD) and Barangaroo skyline in Sydney, Australia, April 29, 2025. REUTERS/Hollie Adams
Australia rolls out AI roadmap, steps back from tougher rules
WORLD NEWS
02-12-2025 11:40 HKT
Taxi driver fined $4,300 over dispute after taking longer route
HONG KONG NEWS
08-12-2025 14:16 HKT
Man dies in fall from Hong Kong airport departure level
HONG KONG NEWS
08-12-2025 03:46 HKT
Man offers deep discount for Wang Fuk Court units; agents slam bid
HONG KONG NEWS
9 hours ago
