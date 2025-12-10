logo
News
Comment
Business & Innovation
Property
Racing
Education
Arts & Lifestyle
Entertainment
Sports
Brain Teaser
logo
ePaper
logo
logo
News
Comment
Business & Innovation
Property
Racing
Education
Arts & Lifestyle
Entertainment
Sports
Brain Teaser
menu__iconmenu__icon
NEWS
breadcrumb-arrow
WORLD NEWS

Moo dunnit? Dog lets bull, horse into living room in Australia

WORLD NEWS
30 mins ago
logo
logo
logo
Photo by - / COURTESY OF ANDREW MACKAY / AFP This frame grab taken from video footage provided by Andrew Mackay on December 10, 2025 shows a bull and a horse inside the Australian lawmaker’s house in Darwin.
Photo by - / COURTESY OF ANDREW MACKAY / AFP This frame grab taken from video footage provided by Andrew Mackay on December 10, 2025 shows a bull and a horse inside the Australian lawmaker’s house in Darwin.
Dogbullhorseliving roomAustralia

Download The Standard app to stay informed with news, updates, and significant events:

https://www.thestandard.com.hk/appdownload

Top News
Read More
A girl poses holding her phone after an interview discussing Australia's social media ban for users under 16, which is scheduled to take effect on December 10, in Sydney, Australia, November 22, 2025. REUTERS/Hollie Adams
'This is the end': Australian teens mourn loss of social media as ban begins
WORLD NEWS
3 hours ago
A teenager poses holding a mobile phone as law banning social media for users under 16 in Australia takes effect, in Sydney, Australia, December 10, 2025. REUTERS/Hollie Adams
Australia begins enforcing world-first teen social media ban
WORLD NEWS
9 hours ago
People use their mobile phones, ahead of new law banning social media for users under 16 in Australia, at dusk in Brisbane, Australia, December 8, 2025. REUTERS/Hollie Adams
From Australia to Europe, countries move to curb children's social media access
WORLD NEWS
09-12-2025 16:12 HKT
Instagram, TikTok, Snapchat, Kick, YouTube, Facebook, Twitch, Reddit, Threads and X applications are displayed on a mobile phone ahead of new law banning social media for users under 16 in Australia, in this picture illustration taken on December 9, 2025. REUTERS/Hollie Adams/Illustration
Reddit says Australia's under-16 social media ban 'legally erroneous'
WORLD NEWS
09-12-2025 10:26 HKT
Photo by WILLIAM WEST / AFP A photo taken on November 18, 2025 shows Zoe Jones with her 12-year-old influencer daughter Ava in Melbourne.
TikTok to comply with 'upsetting' Australian under-16 ban
WORLD NEWS
05-12-2025 16:32 HKT
Oprah Winfrey speaks, Sept. 19, 2024, in Farmington Hills, Mich. (AP Photo/Paul Sancya, File)
Oprah Winfrey praises Australia's social media ban for children
WORLD NEWS
05-12-2025 14:19 HKT
Photo by KIRILL KUDRYAVTSEV / AFP This photo illustration created on January 9, 2025, in Frankfurt am Main, western Germany, shows US online social media and social networking service Facebook logo displayed on a smartphone in front of the media giant Meta's logo on a laptop screen.
Meta starts removing under-16s from social media in Australia
WORLD NEWS
04-12-2025 10:23 HKT
Photo by DAVID GRAY / AFP This photo taken on October 30, 2025 shows 10-year-old Bianca Navarro lying on the floor as she watches a show on YouTube at her home in western Sydney.
YouTube attacks Australia's world-first social media ban
WORLD NEWS
03-12-2025 10:00 HKT
A view of the Central Business District (CBD) and Barangaroo skyline in Sydney, Australia, April 29, 2025. REUTERS/Hollie Adams
Australia rolls out AI roadmap, steps back from tougher rules
WORLD NEWS
02-12-2025 11:40 HKT
Students strike to demand further action on climate change ahead of the national election, in Sydney, Australia, May 6, 2022. REUTERS/Loren Elliott
Australia climate protest forces ship to abort arrival at coal port, 11 charged
WORLD NEWS
29-11-2025 19:50 HKT
Taxi driver fined $4,300 over dispute after taking longer route
HONG KONG NEWS
08-12-2025 14:16 HKT
Photo taken from a Kyodo News airplane shows a collapsed road in Tohoku. Reuters
Japan issues unprecedented quake warning, cites risk of tremor killing up to 300,000
WORLD NEWS
16 hours ago
In Hachinohe City, Aomori Prefecture, a shopping mall's ceiling partially collapsed in the earthquake. Reuters
Quake injures 50, strands travelers at damaged Sapporo airport
WORLD NEWS
17 hours ago
Contact Us
About Us
Terms of Use
Privacy Policy Statement
Copyright Policy & License
Ethics Statement
|
Subscriptions
Print Advertising
Digital Advertising
Street Points
Copyright © 2025 The Standard - A division of Sing Tao News Corporation Limited. All rights reserved.