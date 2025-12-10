logo
News
Comment
Business & Innovation
Property
Racing
Education
Arts & Lifestyle
Entertainment
Sports
Brain Teaser
logo
ePaper
logo
logo
News
Comment
Business & Innovation
Property
Racing
Education
Arts & Lifestyle
Entertainment
Sports
Brain Teaser
menu__iconmenu__icon
NEWS
breadcrumb-arrow
WORLD NEWS

Australian mum of late teen says social media ban 'bittersweet'

WORLD NEWS
25 mins ago
logo
logo
logo
Photo by SAEED KHAN / AFP This photo taken on November 7, 2025 shows Mia Bannister, mother of the late 14-year-old Ollie Hughes, speaking during an interview in Sydney.
Photo by SAEED KHAN / AFP This photo taken on November 7, 2025 shows Mia Bannister, mother of the late 14-year-old Ollie Hughes, speaking during an interview in Sydney.
Australian mumlate teensocial media ban'bittersweet'

Download The Standard app to stay informed with news, updates, and significant events:

https://www.thestandard.com.hk/appdownload

Top News
Read More
A teenager poses holding a mobile phone as law banning social media for users under 16 in Australia takes effect, in Sydney, Australia, December 10, 2025. REUTERS/Hollie Adams
Australia begins enforcing world-first teen social media ban
WORLD NEWS
5 hours ago
Instagram, TikTok, Snapchat, Kick, YouTube, Facebook, Twitch, Reddit, Threads and X applications are displayed on a mobile phone ahead of new law banning social media for users under 16 in Australia, in this picture illustration taken on December 9, 2025. REUTERS/Hollie Adams/Illustration
Reddit says Australia's under-16 social media ban 'legally erroneous'
WORLD NEWS
09-12-2025 10:26 HKT
Oprah Winfrey speaks, Sept. 19, 2024, in Farmington Hills, Mich. (AP Photo/Paul Sancya, File)
Oprah Winfrey praises Australia's social media ban for children
WORLD NEWS
05-12-2025 14:19 HKT
Photo by DAVID GRAY / AFP This photo taken on October 30, 2025 shows 10-year-old Bianca Navarro lying on the floor as she watches a show on YouTube at her home in western Sydney.
YouTube attacks Australia's world-first social media ban
WORLD NEWS
03-12-2025 10:00 HKT
Two school students pose with their mobile showing social media applications in Melbourne, Australia, November 28, 2024. REUTERS/Asanka Brendon Ratnayake/File Photo
Australian teen challenging social media ban says internet will be less safe
WORLD NEWS
02-12-2025 12:46 HKT
The Facebook, TikTok and YouTube app icons are seen on a smartphone in this illustration taken October 27, 2025. REUTERS/Dado Ruvic/File Photo
Australian teenagers ask High Court to block social media ban
WORLD NEWS
26-11-2025 16:54 HKT
The twitch logo is seen at the offices of Twitch Interactive Inc, a social video platform and gaming community owned by Amazon, in San Francisco, California, U.S., March 6, 2017. REUTERS/Elijah Nouvelage
Australia adds Amazon's Twitch to teen social media ban, spares Pinterest
WORLD NEWS
21-11-2025 13:51 HKT
Photo by DAVID GRAY / AFP This photo taken on October 24, 2025 shows a 14-year-old boy posing at his home near Gosford as he looks at the Instagram app on his mobile phone.
Reddit, Kick to be included in Australia's social media ban
WORLD NEWS
05-11-2025 12:07 HKT
he logo of Meta is seen at Porte de Versailles exhibition center in Paris, France, June 11, 2025. REUTERS/Gonzalo Fuentes/File Photo
Meta and TikTok to obey Australia under-16 social media ban
WORLD NEWS
28-10-2025 15:09 HKT
Social network words and social media logos are seen through magnifier displayed in this illustration taken, May 25, 2021. Picture taken May 25, 2021. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration
New Zealand parliament to debate teen social media ban
WORLD NEWS
23-10-2025 13:19 HKT
Taxi driver fined $4,300 over dispute after taking longer route
HONG KONG NEWS
08-12-2025 14:16 HKT
Photo taken from a Kyodo News airplane shows a collapsed road in Tohoku. Reuters
Japan issues unprecedented quake warning, cites risk of tremor killing up to 300,000
WORLD NEWS
11 hours ago
Paraglider, 68, crashes to death on Shek O Peak
HONG KONG NEWS
22 hours ago
Contact Us
About Us
Terms of Use
Privacy Policy Statement
Copyright Policy & License
Ethics Statement
|
Subscriptions
Print Advertising
Digital Advertising
Street Points
Copyright © 2025 The Standard - A division of Sing Tao News Corporation Limited. All rights reserved.