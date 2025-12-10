Australian mum of late teen says social media ban 'bittersweet'

Read More
Reddit says Australia's under-16 social media ban 'legally erroneous'
09-12-2025 10:26 HKT
Oprah Winfrey praises Australia's social media ban for children
05-12-2025 14:19 HKT
YouTube attacks Australia's world-first social media ban
03-12-2025 10:00 HKT
Australian teenagers ask High Court to block social media ban
26-11-2025 16:54 HKT
Reddit, Kick to be included in Australia's social media ban
05-11-2025 12:07 HKT
Meta and TikTok to obey Australia under-16 social media ban
28-10-2025 15:09 HKT
New Zealand parliament to debate teen social media ban
23-10-2025 13:19 HKT
Taxi driver fined $4,300 over dispute after taking longer route
08-12-2025 14:16 HKT