logo
News
Comment
Business & Innovation
Property
Racing
Education
Arts & Lifestyle
Entertainment
Sports
Brain Teaser
logo
ePaper
logo
logo
News
Comment
Business & Innovation
Property
Racing
Education
Arts & Lifestyle
Entertainment
Sports
Brain Teaser
menu__iconmenu__icon
NEWS
breadcrumb-arrow
WORLD NEWS

Melania Trump says Putin talks secured return of Ukraine war kids

WORLD NEWS
2 hours ago
logo
logo
logo
US First Lady Melania Trump arrives to speak about communication with Russian President Vladimir Putin regarding the fate of Ukrainian children, in the Grand Foyer of the White House in Washington, DC, on October 10, 2025. (Photo by Alex Brandon / POOL / AFP)
US First Lady Melania Trump arrives to speak about communication with Russian President Vladimir Putin regarding the fate of Ukrainian children, in the Grand Foyer of the White House in Washington, DC, on October 10, 2025. (Photo by Alex Brandon / POOL / AFP)

Download The Standard app to stay informed with news, updates, and significant events:

https://www.thestandard.com.hk/appdownload

Top News
Read More
The United Nations logo adorns a window at U.N. headquarters in New York City, U.S., September 18, 2025. REUTERS/Jeenah Moon
US threatens visa restrictions, sanctions against UN members that back IMO emissions plan
WORLD NEWS
4 hours ago
The US national park in southeastern California, located in both the Mojave and Colorado deserts, has remained open and accessible since the shutdown began. Some visitor services are limited or closed, with entrance fees not collected as a limited staff of maintenance personnel remain on duty. Photo by FREDERIC J. BROWN / AFP
White House says 'substantial' shutdown layoffs have begun
WORLD NEWS
6 hours ago
Trump. Reuters
Trump to announce US drug pricing deal at White House
MARKET
18 hours ago
Venezuelan opposition leader Maria Corina Machado gestures at a protest ahead of the Friday inauguration of President Nicolas Maduro for his third term, in Caracas, Venezuela January 9, 2025. REUTERS/Maxwell Briceno
Venezuela's Maria Corina Machado wins 2025 Nobel Peace Prize
WORLD NEWS
10-10-2025 17:18 HKT
French President Emmanuel Macron and Ukrainian President Volodymyr Zelenskiy arrive to chair the Coalition of the Willing Summit at Elysee presidential palace in Paris, France, September 4, 2025. Ludovic Marin/Pool via REUTERS/File Photo
How Ukraine's European allies fuel Russia's war economy 
WORLD NEWS
10-10-2025 16:13 HKT
US President Donald Trump, who campaigned on a pledge to deport large numbers of migrants, has encouraged authorities to be more aggressive as he seeks to hit his widely reported target of one million deportations annually. Photo by OCTAVIO JONES / AFP
Fear and fury at ICE facility protest near Chicago
WORLD NEWS
10-10-2025 13:24 HKT
An employee of the Norwegian Nobel Institute holds a replica of a Nobel Peace Medal in the Institute in Oslo, Norway, September 9, 2025. REUTERS/Tom Little
Trump touts diplomatic legacy from Gaza to Congo in pitch for Nobel
WORLD NEWS
10-10-2025 10:34 HKT
New York Attorney General Letitia James, who successfully prosecuted President Donald Trump, was indicted on October 9, 2025 for mortgage fraud, US media reported. Photo by CHARLY TRIBALLEAU / AFP
NY Attorney General Letitia James, a Trump foe, indicted
WORLD NEWS
10-10-2025 09:31 HKT
Members of the US military salute onboard a US Navy helicopter performing a fly-by for the US president and first lady as they visit the USS George H.W. Bush aircraft carrier which is out at sea near Norfolk, Virginia, October 5, 2025, during a Naval demonstration as part of the Navy's 250th anniversary celebration. (Photo by SAUL LOEB / AFP)
US federal workers apply for loans as shutdown hits military morale
WORLD NEWS
09-10-2025 15:24 HKT
People hold signs while protesting the arrival of the Texas National Guard and US Immigration and Customs Enforcement agents in downtown Chicago, Illinois, on October 8, 2025. Chicago, the third-largest in the country, has become the latest flashpoint in a crackdown by US Immigration and Customs Enforcement (ICE) agents that has sparked allegations of rights abuses and myriad lawsuits. (Photo by OCTAVIO JONES / AFP)
Trump calls for jailing of Illinois Democrats as troops arrive
WORLD NEWS
09-10-2025 14:15 HKT
Customers wait outside Chong Kee gold shop, renowned for its competitive gold buyback rates amid surging prices, in Hong Kong, China, October 9, 2025. REUTERS/James Pomfret
Hong Kongers rush to sell family jewels as gold glitters
HONG KONG NEWS
10-10-2025 12:39 HKT
The female victim in the case is Xu Na. (Source: Singapore Police Force official website)
Singapore double death case: Father's skeleton, daughter found dead after blood drips to downstairs
WORLD NEWS
10-10-2025 02:36 HKT
Police seek information on two missing Filipina women in Tsuen Wan
HONG KONG NEWS
22 hours ago
Contact Us
About Us
Terms of Use
Privacy Policy Statement
Copyright Policy & License
Ethics Statement
|
Subscriptions
Print Advertising
Digital Advertising
Street Points
Copyright © 2025 The Standard - A division of Sing Tao News Corporation Limited. All rights reserved.