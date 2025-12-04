logo
NEWS
WORLD NEWS

Next steps for Ukraine talks unclear after Moscow meeting, Trump says

WORLD NEWS
4 hours ago
Members of the Russian delegation, led by President Vladimir Putin, attend a meeting with U.S. President Donald Trump's special envoy Steve Witkoff and son-in-law Jared Kushner at the Kremlin in Moscow, Russia, December 2, 2025. Sputnik/Alexander Kazakov/Pool via REUTERS
U.S. President Donald Trump sits next to FIFA President Gianni Infantino and U.S. Secretary of State Marco Rubio, as he meets with the White House Task Force on the FIFA World Cup 2026 in the Oval Office at the White House in Washington, D.C., U.S., November 17, 2025. REUTERS/Evelyn Hockstein
Visa chaos and host city threats: how Trump disrupted World Cup plans
WORLD NEWS
2 hours ago
China's President Xi Jinping (R) and France's President Emmanuel Macron attend a welcome ceremony at the Great Hall of the People in Beijing on December 4, 2025. (Photo by Ludovic MARIN / POOL / AFP)
Macron tells Xi China, France must overcome 'differences'
CHINA NEWS
4 hours ago
EU proposes using frozen Russian assets or borrowing to give Ukraine 90 bln euros
WORLD NEWS
10 hours ago
French President Emmanuel Macron and Chinese President Xi Jinping shake hands at a Franco-Chinese business council meeting in Beijing, China April 6, 2023. Ludovic Marin/Pool via REUTERS
France's Macron in China with Ukraine on the agenda
CHINA NEWS
03-12-2025 13:32 HKT
U.S. President Donald Trump attends a cabinet meeting at the White House in Washington, D.C., U.S., December 2, 2025. REUTERS/Brian Snyder
Trump says he's terminating any Biden pardons signed with autopen
WORLD NEWS
03-12-2025 10:28 HKT
Costco sues US to preserve tariff refunds if Trump loses appeal
WORLD NEWS
03-12-2025 00:48 HKT
A destroyed car lies near apartment buildings damaged by Russian military strike, amid Russia's attack on Ukraine, in the frontline town of Kostiantynivka in Donetsk region, Ukraine November 28, 2025. Oleg Petrasiuk/Press Service of the 24th King Danylo Separate Mechanized Brigade of the Ukrainian Armed Forces/Handout via REUTERS
Trump's push to end Ukraine war raises fears of 'ugly deal' for Europe
WORLD NEWS
02-12-2025 16:17 HKT
U.S. President Donald Trump speaks to reporters during travel to Washington, D.C., from Palm Beach International Airport, Florida, U.S., November 30, 2025. REUTERS/Anna Rose Layden/File Photo
Trump MRI shows president in 'excellent' cardiovascular health: physician
WORLD NEWS
02-12-2025 11:08 HKT
Photo by CHANDAN KHANNA / AFP Secretary of the National Security and Defense Council of Ukraine and head of the Ukrainian delegation Rustem Umerov speaks during a meeting with US Secretary of State Marco Rubio and the US delegation in Hallandale Beach, Florida on November 30, 2025.
US envoy to meet Russia's Putin for talks on ending Ukraine war
WORLD NEWS
02-12-2025 10:03 HKT
Trump confirms call with Maduro, Caracas slams US maneuvers
WORLD NEWS
01-12-2025 13:04 HKT
Final videos show last moments of 5 workers killed in Tai Po fire
HONG KONG NEWS
6 hours ago
Photo: Reuters
Husband's grief captured in global photo mourns missing wife in Tai Po fire
HONG KONG NEWS
10 hours ago
HK travel agency shuts down without notice, 1,500 customers affected
HONG KONG NEWS
02-12-2025 23:34 HKT
