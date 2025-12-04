logo
NEWS
CHINA NEWS

Macron urges Xi to help correct 'unsustainable' global trade imbalances

CHINA NEWS
15 hours ago
China's President Xi Jinping (R) and France's President Emmanuel Macron attend a welcome ceremony at the Great Hall of the People in Beijing on December 4, 2025. (Photo by Ludovic MARIN / POOL / AFP)
China's President Xi Jinping (R) and France's President Emmanuel Macron attend a welcome ceremony at the Great Hall of the People in Beijing on December 4, 2025. (Photo by Ludovic MARIN / POOL / AFP)
France's President Emmanuel Macron and his wife Brigitte Macron are welcomed upon their arrival at Chengdu International Airport in southwestern China's Sichuan province on December 4, 2025. LUDOVIC MARIN/Pool via REUTERS
Xi joins Macron in southwest China on rare trip with a global leader outside Beijing
CHINA NEWS
1 hour ago
Reuters
US trade with China probably needs to be smaller, USTR's Greer says
WEALTH & INVESTMENT
2 hours ago
New cars, among them new China-built electric vehicles of the company BYD, are seen parked in the port of Zeebrugge, Belgium, October 24, 2024. REUTERS/Yves Herman/File Photo
Over 20 Chinese cities suspend or adjust auto subsidy programs as state funds deplete: mainland media reports
WEALTH & INVESTMENT
20 hours ago
A customer holds a 100 Yuan note at a market in Beijing, August 12, 2015. REUTERS/Jason Lee
The yuan eases as PBOC signals caution on currency strength via fix
MARKET
04-12-2025 11:34 HKT
Members of the Russian delegation, led by President Vladimir Putin, attend a meeting with U.S. President Donald Trump's special envoy Steve Witkoff and son-in-law Jared Kushner at the Kremlin in Moscow, Russia, December 2, 2025. Sputnik/Alexander Kazakov/Pool via REUTERS
Next steps for Ukraine talks unclear after Moscow meeting, Trump says
WORLD NEWS
04-12-2025 09:24 HKT
EU proposes using frozen Russian assets or borrowing to give Ukraine 90 bln euros
WORLD NEWS
04-12-2025 03:41 HKT
Supporters of South Korea's ousted president Yoon Suk Yeol hold a placard reading "Remove Lee, Free Yoon now!" during a rally marking the first anniversary of Yoon's declaration of martial law, in front of the National Assembly in Seoul on December 3, 2025. (Photo by Jung Yeon-je / AFP)
How anti-China disinformation shaped South Korea's year of crisis
CHINA NEWS
03-12-2025 19:45 HKT
The Zhuque-2 Y-3 carrier rocket, a methane-liquid oxygen rocket by Chinese company LandSpace, carrying satellites takes off from the Jiuquan Satellite Launch Center, in Gansu province, China December 9, 2023. cnsphoto via REUTERS
How LandSpace became SpaceX's biggest Chinese challenger
CHINA NEWS
03-12-2025 18:08 HKT
Blue Origin's reusable rocket engine New Shepard is seen on a landing pad on billionaire Jeff Bezos's company's second suborbital tourism flight near Van Horn, Texas, U.S., October 13, 2021. REUTERS/Mike Blake
Reusable rockets: who has achieved what so far?
WORLD NEWS
03-12-2025 17:12 HKT
Reuters
China likely to chase 5pc GDP growth in 2026 in bid to end deflation
MARKET
03-12-2025 16:47 HKT
Final videos show last moments of 5 workers killed in Tai Po fire
HONG KONG NEWS
04-12-2025 07:35 HKT
Banks move to block suspected fraud after claims people changing addresses to Wang Fuk Court
HONG KONG NEWS
04-12-2025 12:05 HKT
Photo: Reuters
Husband's grief captured in global photo mourns missing wife in Tai Po fire
HONG KONG NEWS
04-12-2025 03:34 HKT
