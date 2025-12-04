Trump administration orders enhanced vetting for applicants of H-1B visa

Read More
Ex-special counsel in Trump cases summoned for US House testimony
04-12-2025 09:03 HKT
Trump administration dismisses eight immigration judges in New York
03-12-2025 11:04 HKT
BBC launches hunt for new boss as Trump row rumbles on
25-11-2025 09:59 HKT
Elon Musk attends Trump's dinner with Saudi crown prince
19-11-2025 09:22 HKT
Trump's Frankenstein? MAGA meltdown tests its creator
18-11-2025 11:29 HKT
After Trump reversal, US House pushes forward on Epstein vote
18-11-2025 10:39 HKT
Final videos show last moments of 5 workers killed in Tai Po fire
04-12-2025 07:35 HKT