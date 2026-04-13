SPORT
SPORTS UPDATES

Sinner back on top of the world after beating Alcaraz in Monte Carlo final

SPORTS UPDATES
4 mins ago
logo
logo
logo
Jannik Sinner is now 7-10 against Carlos Alcaraz, who he deposed as number one. AFP
Jannik Sinner is now 7-10 against Carlos Alcaraz, who he deposed as number one. AFP

Jannik Sinner beat Carlos Alcaraz 7-6 (7/5), 6-3 to win the Monte Carlo Masters for the first time and reclaim the world number one ranking from his Spanish rival.

Sinner claimed his third ATP 1000 title of the year after completing the “Sunshine Double” last month with victories in Indian Wells and Miami. The 24-year-old Italian joins Novak Djokovic and Rafael Nadal as only the third player to win four successive ATP 1000 titles. 

“We came here trying to get as many matches as possible, getting good feedback before other big tournaments coming up. Today was a high level from both of us,” Sinner said. 

“It was a bit windy, a bit breezy. Different conditions from what the tournament has brought. The result is amazing. Getting back to number one means a lot for me.”

Sinner is now 7-10 in his career against Alcaraz.

“I think he’s reaching a level on clay that is going to be really dangerous for everybody,” said Alcaraz of Sinner.

AGENCE FRANCE-PRESSE

