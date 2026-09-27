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NEWS

Transport Department warns of severe traffic at HZMB on festival’s last day

NEWS
3 hours ago
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The Transport Department (TD) reminded drivers to allow extra time when passing through the Hong Kong–Zhuhai–Macao Bridge, as traffic flow reached an extreme peak on Sunday afternoon, the last day of the Mid-Autumn Festival holiday.

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According to the real-time monitor of HZMB at 3.45pm, the traffic queue is over 500 meters with waiting time for inspection more than 40 minutes.

TD said at 3.30pm that the vehicle clearance plaza of HZMB Hong Kong port was very busy, urging drivers planning to head back to Hong Kong via the bridge to carefully plan their journeys, allow ample travel time, and be patient while waiting.

HZMBtrafficcongestion

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