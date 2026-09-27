Transport Department warns of severe traffic at HZMB on festival’s last day

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Sleepy seal diverts traffic in Australian seaside town
10-04-2026 17:49 HKT
Unfamiliar drivers cross double white lines on new Central Kowloon Bypass
22-12-2025 17:33 HKT
Road closures, special traffic arrangements for HK Streetathon 2025 this Sun
19-11-2025 14:52 HKT
Traffic incidents spike 17pc as emergency center handles record 7,700 cases
12-07-2025 12:19 HKT
Police arrest seven in crackdown on illegal electric mobility devices
11-07-2025 13:36 HKT
HKU hall faces backlash over KFC halal meal at HK$500 high table dinner
26-09-2026 11:28 HKT