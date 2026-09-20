logo
City Voices
Trending
Hong Kong
Business
International
Racing
Lifestyle
Showbiz
Sport
Opinion
Games
logo
ePaper
logo
logo
City Voices
Trending
Hong Kong
Business
International
Racing
Lifestyle
Showbiz
Sport
Opinion
Games
menu__iconmenu__iconmenu__icon
HONG KONG
breadcrumb-arrow
NEWS

Rosanna Law heads to Japan to back Hong Kong athletes at Asian Games

NEWS
2 hours ago
logo
logo
logo
(File photo)
(File photo)

Secretary for Culture, Sports and Tourism Rosanna Law Shuk-pui will depart for Japan on Monday morning to cheer on the Hong Kong delegation at the Asian Games.

ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

The Sports Chief is expected to visit Tokyo and Nagoya to meet the athletes and learn about the team’s situation.

It is understood that Law will also watch competitions featuring Hong Kong athletes in a show of support.

Law will return to Hong Kong on September 24, with Under Secretary for Culture, Sports and Tourism Raistlin Lau Chun serving as the Acting Secretary for Culture, Sports and Tourism in her absence. 

Rosanna Law Shuk-puiAsian Games

𝗗𝗼𝘄𝗻𝗹𝗼𝗮𝗱 𝗧𝗵𝗲 𝗦𝘁𝗮𝗻𝗱𝗮𝗿𝗱 𝗔𝗽𝗽 ↓

 

 

 

Top News
Read More
Kai Tak Sports Park ignites HK’s team spirit at Asian Games with spectacular light show
NEWS
1 hour ago
Skywriting in the shape of a heart created by Kawasaki T-4s of the Japan Air Self-Defense Force's Blue Impulse aerobatic demonstration team is seen above Nagoya ahead of the opening ceremony for the 2026 Asian Games on September 19, 2026. (Photo by JIJI PRESS / AFP) / JAPAN OUT
Asian Games to open in Japan after troubled build-up
WORLD
19-09-2026 15:46 HKT
Reuters file photo
Bungling Asian Games chiefs play North Korean anthem for South
WORLD
18-09-2026 16:51 HKT
A person walks near wooden container units built to house athletes, including those for Japanese and Filipino athletes, ahead of the Aichi-Nagoya 2026 Asian Games in Nagoya, Japan, September 15, 2026. REUTERS/Edgar Su
Asian Games Athletes' Village would have been a white elephant, OCA says
WORLD
18-09-2026 13:10 HKT
Signages of the 20th Asian Games Aichi-Nagoya 2026 on display in Nagoya, central Japan May 21, 2026. REUTERS/Issei Kato/File Photo
After quiet Olympics, Japan seeks a sporting celebration at Asian Games
WORLD
16-09-2026 17:54 HKT
Tents and cushions are seen in a relaxation space set up at the support hub for Japanese team during the 2026 Asian Games, in Nagoya, Aichi prefecture on September 11, 2026. (Photo by JIJI PRESS / AFP) / JAPAN OUT
Asian Games: Bigger than Olympics, young stars and a cruise ship
WORLD
15-09-2026 17:16 HKT
Swimming - World Aquatics Championships - Women 200m Medley Finals - World Aquatics Championships Arena, Singapore - July 28, 2025 China's Zidi Yu in action during the final REUTERS/Edgar Su
Eala to Yu Zidi: Six emerging stars set to light up Asian Games
WORLD
15-09-2026 16:09 HKT
This picture taken on August 26, 2026 shows container-type accommodation facilities for athletes of the 2026 Asian Games in Nagoya, Aichi prefecture. (Photo by JIJI PRESS / AFP) / JAPAN OUT
Asian Games set for liftoff but will have everyone have a bed?
WORLD
15-09-2026 15:05 HKT
Photo by STR / JIJI PRESS / AFP Members of the North Korean men's football team wave from a bus after arriving at Kansai International Airport for the 2026 Asian Games, in Izumisano, Osaka prefecture on September 11, 2026.
White blazers, pink ties as North Koreans land in Japan for Asian Games
WORLD
11-09-2026 20:16 HKT
Swimming - World Aquatics Championships - Women 400m Medley - World Aquatics Championships Arena, Singapore - August 3, 2025 China's Zidi Yu reacts at the end of heat 2 REUTERS/Tingshu Wang/File Photo
Swimming prodigy Yu Zidi among bumper China team for Asian Games
CHINA
04-09-2026 16:46 HKT
Hong Kong leaders, dignitaries pay final respects to first Chief Executive Tung Chee-hwa
NEWS
19-09-2026 17:42 HKT
Woman dies after suspected dog attack in Yuen Long
NEWS
3 hours ago
(File Photo)
Physical JoyYou cards to coexist with mobile version to protect elderly access: Chris Sun
NEWS
18-09-2026 21:24 HKT
Contact Us
About Us
Terms of Use
Privacy Policy Statement
Copyright Policy & License
Ethics Statement
|
Subscriptions
Print Advertising
Digital Advertising
Street Points
Copyright © 2026 The Standard - A division of Sing Tao News Corporation Limited. All rights reserved.