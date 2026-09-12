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Fire breaks out at Prince of Wales Hospital redevelopment site

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15 mins ago
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A fire broke out at the Prince of Wales Hospital redevelopment site in Sha Tin on Monday night, sending smoke into the air.

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The Fire Services Department initially classified the blaze as a No. 1 alarm around 9pm and dispatched a search team. It was later upgraded to No. 2, with breathing apparatus teams and hoses deployed. The fire was extinguished and the department issued a stop message at 10.16pm.

The fire is believed to have started in a container office at the site. No injuries were reported.

A hospital spokesperson said it was notified by the redevelopment contractor around 9.46pm that a container at the site had caught fire. Staff immediately called police and firefighters extinguished the blaze quickly. Hospital operations and patient services were not affected.

The hospital has instructed the contractor to investigate the incident and take measures to ensure fire safety at the site.

fire Prince of Wales Hospital construction site

𝗗𝗼𝘄𝗻𝗹𝗼𝗮𝗱 𝗧𝗵𝗲 𝗦𝘁𝗮𝗻𝗱𝗮𝗿𝗱 𝗔𝗽𝗽 ↓

 

 

 

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